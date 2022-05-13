  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео

"У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина. Трудно передать словами всю ту боль, которую ежедневно испытывает каждый украинец с первого дня войны. Но я знаю точно, наша Родина выстоит. Она плачет, но не сдается", – анонсировала премьеру артистка.

"Мы умираем из-за лжецов с каменными лицами, они пробирались в наши дома по ночам. Мы умираем, но будем продолжать бороться, мы на стороне света", – поет Каменских в одном из куплетов.

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Видео: NKofficial / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)