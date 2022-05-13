Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
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"У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео

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Каменских: Трудно передать словами всю ту боль, которую ежедневно испытывает каждый украинец с первого дня войны
Каменских: Трудно передать словами всю ту боль, которую ежедневно испытывает каждый украинец с первого дня войны
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 13 мая на своем канале в YouTube презентовала клип на англоязычную песню You Crying.

"У свободы теперь другое имя, и это имя  Украина. Трудно передать словами всю ту боль, которую ежедневно испытывает каждый украинец с первого дня войны. Но я знаю точно, наша Родина выстоит. Она плачет, но не сдается", – анонсировала премьеру артистка. 

"Мы умираем из-за лжецов с каменными лицами, они пробирались в наши дома по ночам. Мы умираем, но будем продолжать бороться, мы на стороне света", – поет Каменских в одном из куплетов. 

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открыла церемонию Latin American Music Awards 2022, рассказав гостям и зрителям, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских
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