"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры

"Стикер-пак "Україна – це ти!" уже доступен у магазине стикеров Viber бесплатно. [...] Это иллюстрированный голос поддержки, которая нам сейчас так остро требуется в общении друг с другом", – написала она.

Главной идеей стикер-пака стали крылатые фразы, которые украинцы часто используют в общении: "Доброго вечора, ми з України", "Я вільна", "Паляниця", "Все буде Україна", "Мрія є".

В подборку вошли патриотические стикеры, созданные художницей-иллюстратором Мирославой Шевченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)

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