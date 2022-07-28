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28 июля, 2022
 
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"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры

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Тина Кароль: Стикер-пак "Україна це ти!" уже доступен в магазине стикеров Viber бесплатно
Тина Кароль: Стикер-пак "Україна – це ти!" уже доступен в магазине стикеров Viber бесплатно
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 28 июля в Instagram показала подборку стикеров "Україна – це ти!".

"Стикер-пак "Україна – це ти!" уже доступен у магазине стикеров Viber бесплатно. [...] Это иллюстрированный голос поддержки, которая нам сейчас так остро требуется в общении друг с другом", – написала она.

Главной идеей стикер-пака стали крылатые фразы, которые украинцы часто используют в общении: "Доброго вечора, ми з України", "Я вільна", "Паляниця", "Все буде Україна", "Мрія є".

В подборку вошли патриотические стикеры, созданные художницей-иллюстратором Мирославой Шевченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта в Варшаве приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая Кароль посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и в Великобритании.

4 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Тина Кароль, певица, художница
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