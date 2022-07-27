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27 июля, 2022
 
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Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik

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Приходько поделилась рассуждениями после разговора со своим другом
Приходько поделилась рассуждениями после разговора со своим другом
Фото: Анастасія Приходько / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook 25 июля задалась вопросом, как встречать после победы Украины мужчин, находящихся во время войны за пределами Украины.

"Сегодня разговаривала с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны. Ну, все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, а рядом стоят [рэпер] Потап, [хореограф] Влад Яма, [певец] Monatik (певец в июле вернулся в Украину и дал концерт в киевском метро. – "ГОРДОН") и так далее. Мне говорить им: "Поздравляю с победой"? Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись". Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами "Как тебе там было тяжело, слава богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть. "Чангалисты", – написала она.

Приходько отметила, что ее разговор с другом был интересным, но консенсуса в этой теме они не достигли.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X3DS3H5Dnbgms6dgaonpQMZmC8QXroEu1zFt3VZE4eB5tp7R9mr6yDyryqXW71FDl&id=100007430375089

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чангалист – жаргонное слово, означающее "нахлебник, незваный гость на мероприятии, любитель поесть даром.

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Она заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала агрессии РФ против Украины отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Анастасия Приходько, Потап, Monatik, Влад Яма, певица, мужчины
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