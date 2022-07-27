Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik

"Сегодня разговаривала с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны. Ну, все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, а рядом стоят [рэпер] Потап, [хореограф] Влад Яма, [певец] Monatik (певец в июле вернулся в Украину и дал концерт в киевском метро. – "ГОРДОН") и так далее. Мне говорить им: "Поздравляю с победой"? Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись". Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами "Как тебе там было тяжело, слава богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть. "Чангалисты", – написала она.

Приходько отметила, что ее разговор с другом был интересным, но консенсуса в этой теме они не достигли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)