Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik

"Сегодня разговаривала с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны. Ну, все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, а рядом стоят [рэпер] Потап, [хореограф] Влад Яма, [певец] Monatik (певец в июле вернулся в Украину и дал концерт в киевском метро. – "ГОРДОН") и так далее. Мне говорить им: "Поздравляю с победой"? Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись". Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами "Как тебе там было тяжело, слава богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть. "Чангалисты", – написала она.
Приходько отметила, что ее разговор с другом был интересным, но консенсуса в этой теме они не достигли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чангалист – жаргонное слово, означающее "нахлебник, незваный гость на мероприятии, любитель поесть даром.
Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Она заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала агрессии РФ против Украины отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома.