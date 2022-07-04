Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2022
 
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Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?

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Приходько: Я не тот человек, который за что-то будет труситься
Приходько: Я не тот человек, который за что-то будет труситься
Фото: prykhodko_fan / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, которое опубликовано 4 июля на YouTube-канале музыкального портала "Музвар", заявила, что не будет больше исполнять русскоязычные песни из своего репертуара, а также не планирует их переводить на украинской язык.

"Зачем мне старое переводить? Давайте строить новое. Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны? Это история, которая была тогда. Закрыли тему, идем вперед, строить новое государство, новое украинское пространство, – сказала она. – Я не тот человек, который за что-то будет труситься. Если они будут где-то крутиться, я ничего не смогу сделать. А лично я зачем буду петь?"

ВИДЕО
Видео: МУЗВАР / YouTube
Контекст:

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Ее отец – шахтер из Ростова-на-Дону Константин Рыбалов, а мать – Оксана Приходько. У певицы есть старший брат Назар (1985). В феврале 2021 года певица рассказывала, что она могла и не родиться – отец уговаривал мать сделать аборт. "Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома.

Теги: война России против Украины, Анастасия Приходько, певица
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