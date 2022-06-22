Приходько презентовала клип на знаковую для нее песню, в котором показала достопримечательности Киева. Видео

Приходько: "Степом" – знаковая для меня песня. Пришло время снова обратиться к ней Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

В клипе показаны достопримечательности Киева.

"Степом" – знаковая для меня песня. Впервые я исполняла ее в 15-летнем возрасте, когда поступала в Киевскую академию музыки имени Глиера. Затем заняла с ней третье место на международном песенном конкурсе. Сейчас пришло время снова обратиться к ней, чтобы наполнить музыкальное пространство Украины духом родной земли, внутренней силой нашего народа", – анонсировала премьеру артистка.

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Видео: АНАСТАСІЯ ПРИХОДЬКО / YouTube