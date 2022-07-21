  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео

Monatik вернулся в Украину спустя пять месяцев после отъезда Фото: MONATIK / Facebook

Это первый концерт артиста в Украине после полномасштабного вторжения РФ. 24 февраля он вместе с семьей был на отдыхе в Испании.

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