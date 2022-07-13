  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео

Видео снято в стиле stop-motion. Режиссером анимационного ролика стал Дмитрий Нечепуренко, который центральным образом видеоработы сделал пульсирующее сердце.

По словам Нечепуренко, во время войны сложно создавать технически совершенные работы, но можно передать посыл с помощью формы и стиля, которые не требуют больших ресурсов.

"Надеюсь, я смог услышать и передать, по-моему, основной месседж – жажду жизни вопреки всему и большое желание украинцев победить зло и быть свободными", – прокомментировал премьеру режиссер.

ВИДЕО

Видео: MONATIK / YouTube