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13 июля, 2022
 
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Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео

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Monatik:
Monatik:
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik 12 июля на своем канале в YouTube презентовал клип на песню From U to z, которая вошла в его новый мини-альбом "Art Оборона".

Видео снято в стиле stop-motion. Режиссером анимационного ролика стал Дмитрий Нечепуренко, который центральным образом видеоработы сделал пульсирующее сердце.

По словам Нечепуренко, во время войны сложно создавать технически совершенные работы, но можно передать посыл с помощью формы и стиля, которые не требуют больших ресурсов.

"Надеюсь, я смог услышать и передать, по-моему, основной месседж  жажду жизни вопреки всему и большое желание украинцев победить зло и быть свободными",  прокомментировал премьеру режиссер.

ВИДЕО
Видео: MONATIK / YouTube
Контекст:

После нападения РФ Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

По словам артиста, он планирует вернуться в Украину, а его семья останется за границей.

Теги: видео, клип, Monatik
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