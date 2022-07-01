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01 июля, 2022
 
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"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио

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Monatik: История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная
Monatik: История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik 1 июля на всех музыкальных площадках, включая Apple Music, презентовал альбом под названием "Art Оборона", в который вошли девять песен.

"История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу. Почти пять месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток найти себя, всю семью в разбитых мечтах превратились в почти 19 минут музыкальных размышлений. Сегодня самое главное  не потерять надежду", – сказал артист, отмечается в релизе.

По словам Monatik, создание музыки во время войны спасает и защищает его от "погружения в громоздкую тьму".

Контекст:

После нападения РФ Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

По словам артиста, в ближайшее время он планирует вернуться в Украину, а его семья останется за границей.

Теги: война России против Украины, Monatik, альбом
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