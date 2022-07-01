"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио

Monatik: История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная Фото: monatik_official / Instagram

"История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу. Почти пять месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток найти себя, всю семью в разбитых мечтах превратились в почти 19 минут музыкальных размышлений. Сегодня самое главное – не потерять надежду", – сказал артист, отмечается в релизе.

По словам Monatik, создание музыки во время войны спасает и защищает его от "погружения в громоздкую тьму".