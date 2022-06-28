"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео

В ролике Даниил и Платон читают куплет из песни "Може, вже досить", написанной их отцом в 2014 году:

"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй ми єдині.

В якiй щаслива кожна дитина, кожна родина.

В якiй я можу бути людиною.

В якiй немає вiйни i ненавiстi,

I ми можемо смiливо вперед йти.

В якiй я бачу свiтло i не бачу зброю.

В якiй я пишаюсь тобою i собою!"

"Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине . Верю, что так и будет. С Днем Конституции", – подписал ролик артист.

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