"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину

"Была дома. Земля такая же плодородная. Но боль не утихает. 131-й день войны", – написала артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.