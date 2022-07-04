"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину

"Была дома. Земля такая же плодородная. Но боль не утихает. 131-й день войны", – написала артистка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".
10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.