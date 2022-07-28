USAID выделило еще $74 млн гумпомощи для украинцев

USAID уже направила в Украину гумпомощи на сумму $1 млрд Фото: EPA

"Общая сумма гуманитарной помощи, которую USAID предоставило народу Украины, составляет более $1 млрд, а общая сумма, предоставленная правительством США, – более $1,5 млрд. При поддержке США и других стран гуманитарные организации оказали помощь 11 млн человек", – говорится в сообщении.

Финансирование будет направлено на неотложные средства гигиены, медицинское обслуживание, психиатрическое обслуживание, а также убежище и денежную помощь.