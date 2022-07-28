Украинцы с начала года перечислили 4 млрд грн для армии фонду "Повернись живим"

"Более 4 млрд грн перечислили нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты. Большая часть средств, по состоянию на сегодняшний день, 27 июля, поступила на счета фонда уже после полномасштабного вторжения россиян", – говорится в релизе.
В фонде сообщают что эту сумму украинцы перечислили примерно за 866 тыс. платежей.
"Каждый, кто присоединился к сборам в помощь украинской армии, знайте: это – ваша заслуга. На самом деле это вы, народ Украины и те, кто нас поддерживает, за $16,5 млн приобрели беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с, в частности, тремя ударными [беспилотниками], это вы купили 25 комплексов "Лелека-100", 10 беспилотников PD-2 с наземными станциями и множество другого крайне необходимого на передовой", – подчеркнули авторы релиза.
"Повернись живим" получил разрешение на импорт товаров военного назначения в марте. Волонтеры рассказывали, что это позволило им "выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины". Глава фонда Тарас Чмут в Facebook 26 июля призвал вооружать украинскую армию.
"Пилотированная авиация, дроны-камикадзе, бронетехника, артиллерия и минометы, тяжелое пехотное вооружение, автотехническая, специальная оптика и связь, системы РЭБ и куча всего прочего – мы готовы это находить по миру, покупать, доставлять и снабжать наших солдат всем необходимым", – заявил он.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.
Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.
Также украинцы перечисляют деньги на благотворительность на спецсчет Национального банка, с 24 февраля НБУ перевел на нужды армии 17,7 млрд грн, проинформировала пресс-служба регулятора 25 июля. Больше информации о благотворительных фондах, которые помогают Украине и снабжают ВСУ – в публикациях "ГОРДОН".