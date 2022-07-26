"Повернись живим" купил комплекс Bayraktar за $16,5 млн, беспилотники уже месяц у украинских военных

"Повернись живим" вместе с украинцами купил три БПЛА и различные системы и боеприпасы к ним, военные уже месяц пользуются закупленными беспилотниками, говорят в фонде Фото: Повернись живим / Twitter

Это автономная система, в составе которой три ударных беспилотника Bayraktar, система воздушной связи, мобильный комплекс наземного управления, наземный терминал передачи данных, система распознавания "свой – чужой" и несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов, уточнили в фонде.

Мова про повноцінну автономну систему, до якої входять:

* система повітряного зв’язку;

* мобільний комплекс наземного управління;

* наземний термінал передачі даних;

* система розпізнавання «свій-чужий»;

* 3 ударних БПЛА;

* декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів. pic.twitter.com/jC5xvXKlGd — Повернись живим (@BackAndAlive) July 26, 2022

В Facebook пресс-служба "Повернись живим" рассказала, что фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения в марте этого года. Это позволило волонтерам "выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины".

Глава фонда Тарас Чмут в Facebook сообщил, что история с покупкой этого комплекса "тянется" с начала мая.

"Мы специально не делали ее публичной, ведь если вы хотите добиться результата – вы должны принимать правила рынка, на который заходите. Рынок закупки товаров военного назначения требует тишины и конфиденциальности. И тогда будет результат. Это закупка "под ключ" – здесь есть все базовое, что нужно для автономной работы комплекса. В будущем его возможности можно будет усилить за счет дополнительных закупок, о которых мы с вами обязательно еще поговорим. Стоимость сделки – $16 502 450 – это самая большая разовая закупка в истории фонда. А может быть, и всего волонтерского движения страны. Это то, что произошло. Ведь комплекс уже больше месяца в умелых руках наших военных", – добавил он.

Чмут продолжил, что будущее зависит от украинцев, и призвал вооружать армию страны.

"Пилотированная авиация, дроны-камикадзе, бронетехника, артиллерия и минометы, тяжелое пехотное вооружение, автотехническая, специальная оптика и связь, системы РЭБ и куча всего прочего – мы готовы это находить по миру, покупать, доставлять и снабжать наших солдат всем необходимым", – резюмировал он.