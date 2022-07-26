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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Повернись живим" купил комплекс Bayraktar за $16,5 млн, беспилотники уже месяц у украинских военных

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"Повернись живим" вместе с украинцами купил три БПЛА и различные системы и боеприпасы к ним, военные уже месяц пользуются закупленными беспилотниками, говорят в фонде
"Повернись живим" вместе с украинцами купил три БПЛА и различные системы и боеприпасы к ним, военные уже месяц пользуются закупленными беспилотниками, говорят в фонде
Фото: Повернись живим / Twitter

Благотворительный фонд "Повернись живим" с помощью украинцев купил для украинских защитников беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью $16,5 млн. Об этом пресс-служба фонда проинформировала в Twitter.

Это автономная система, в составе которой три ударных беспилотника Bayraktar, система воздушной связи, мобильный комплекс наземного управления, наземный терминал передачи данных, система распознавания "свой – чужой" и несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов, уточнили в фонде.

В Facebook пресс-служба "Повернись живим" рассказала, что фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения в марте этого года. Это позволило волонтерам "выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины". 

Глава фонда Тарас Чмут в Facebook сообщил, что история с покупкой этого комплекса "тянется" с начала мая.

"Мы специально не делали ее публичной, ведь если вы хотите добиться результата – вы должны принимать правила рынка, на который заходите. Рынок закупки товаров военного назначения требует тишины и конфиденциальности. И тогда будет результат. Это закупка "под ключ" – здесь есть все базовое, что нужно для автономной работы комплекса. В будущем его возможности можно будет усилить за счет дополнительных закупок, о которых мы с вами обязательно еще поговорим. Стоимость сделки – $16 502 450 – это самая большая разовая закупка в истории фонда. А может быть, и всего волонтерского движения страны. Это то, что произошло. Ведь комплекс уже больше месяца в умелых руках наших военных", – добавил он. 

Чмут продолжил, что будущее зависит от украинцев, и призвал вооружать армию страны. 

"Пилотированная авиация, дроны-камикадзе, бронетехника, артиллерия и минометы, тяжелое пехотное вооружение, автотехническая, специальная оптика и связь, системы РЭБ и куча всего прочего – мы готовы это находить по миру, покупать, доставлять и снабжать наших солдат всем необходимым", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/TarChmut/videos/920049565453832/

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг. 

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

В мае деньги на "народный" Bayraktar для ВСУ собрали в Литве, 8 июля беспилотник доставили в Украину. После этого аналогичные сборы объявили в Польше, в Норвегии и Канаде. Поляки тоже уже собрали необходимую сумму для покупки БПЛА. 

В июне на этот беспилотник собирали и в Украине – сбор организовал телеведущий и волонтер Сергей Притула, за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотниковТурецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, вооружение, беспилотники, волонтеры, деньги, война России против Украины, Повернись живим, Bayraktar
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