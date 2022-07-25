Создатели Bayraktar получили в подарок специальные вышиванки – с беспилотниками в орнаменте. Фото

"Слово "Байрактар" слышал каждый. Многие приняли участие в проекте "Народный Байрактар". А видел ли кто-то "Байрактар" на вышитой сорочке с общенациональными символами: калиной, колосками, птичками? Мы решились и реализовали этот смелый замысел вместе с дизайнером Мартой Лешак и мастерами "Мотив", – сообщил посол.
Первыми вышиванки с вышивкой, включающей стилизованные "Байрактары", получили руководители компании Baykar Makina, которая производит легендарные беспилотники.
"Украинская традиционная вышивка, кроме декоративной, выполняет функцию оберега. Каждый орнамент несет положительный символизм, чтобы уберечь носящего его от всего плохого. "Байрактар" стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России. И сохранил множество невинных жизней. Братья-создатели легендарных птиц-байрактаров Халук и Селчук Байрактары первыми получили такие вышиванки и уже оценили реализацию нашего замысла", – сообщил Боднар.
В скором времени эти вышиванки будут в продаже для всех, 15% от продаж будут направлены на нужды ВСУ, добавил посол.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".
Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.
Турецкая компания Baykar Makin, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, никогда не будет поставлять их в Россию. Об этом в интервью CNN, видео которого в Twitter 18 июля опубликовала журналистка телеканала Джулия Чаттерли, заявил генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.