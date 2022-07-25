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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Создатели Bayraktar получили в подарок специальные вышиванки – с беспилотниками в орнаменте. Фото

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Братья Байрактар (первый справа, второй слева) с вышиванками, в орнамент которой "вшит" легендарный беспилотник
Братья Байрактар (первый справа, второй слева) с вышиванками, в орнамент которой "вшит" легендарный беспилотник
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 модельеры превратили в элемент украинского орнамента. Первыми вышиванки с "байрактарами" получили руководители компании Baykar Makina – Селчук и Халук Байрактары. Об этом Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар написал 20 июля на своей странице в Facebook.

"Слово "Байрактар" слышал каждый. Многие приняли участие в проекте "Народный Байрактар". А видел ли кто-то "Байрактар" на вышитой сорочке с общенациональными символами: калиной, колосками, птичками? Мы решились и реализовали этот смелый замысел вместе с дизайнером Мартой Лешак и мастерами "Мотив", – сообщил посол.

Первыми вышиванки с вышивкой, включающей стилизованные "Байрактары", получили руководители компании Baykar Makina, которая производит легендарные беспилотники.

vishivanka_bayraktar2_fb_bodnar
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

"Украинская традиционная вышивка, кроме декоративной, выполняет функцию оберега. Каждый орнамент несет положительный символизм, чтобы уберечь носящего его от всего плохого. "Байрактар" стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России. И сохранил множество невинных жизней. Братья-создатели легендарных птиц-байрактаров Халук и Селчук Байрактары первыми получили такие вышиванки и уже оценили реализацию нашего замысла", – сообщил Боднар.

В скором времени эти вышиванки будут в продаже для всех, 15% от продаж будут направлены на нужды ВСУ, добавил посол.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WeibnHDcJHJgVabUh5U5vKUyqh6ymB9wwLFFATjXFCGXn2NA7Cw4HzDf9GBQoQVEl&id=100009370612763

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

Турецкая компания Baykar Makin, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, никогда не будет поставлять их в Россию. Об этом в интервью CNN, видео которого в Twitter 18 июля опубликовала журналистка телеканала Джулия Чаттерли, заявил генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.

Теги: Россия, Украина, Турция, вооружение, агрессия, вышиванка, вторжение, беспилотники, дизайн, Василий Боднар, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, традиции, дизайнер, одежда, Bayraktar, российские оккупанты
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