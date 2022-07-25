Создатели Bayraktar получили в подарок специальные вышиванки – с беспилотниками в орнаменте. Фото

Братья Байрактар (первый справа, второй слева) с вышиванками, в орнамент которой "вшит" легендарный беспилотник Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

"Слово "Байрактар" слышал каждый. Многие приняли участие в проекте "Народный Байрактар". А видел ли кто-то "Байрактар" на вышитой сорочке с общенациональными символами: калиной, колосками, птичками? Мы решились и реализовали этот смелый замысел вместе с дизайнером Мартой Лешак и мастерами "Мотив", – сообщил посол.

Первыми вышиванки с вышивкой, включающей стилизованные "Байрактары", получили руководители компании Baykar Makina, которая производит легендарные беспилотники.

Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

"Украинская традиционная вышивка, кроме декоративной, выполняет функцию оберега. Каждый орнамент несет положительный символизм, чтобы уберечь носящего его от всего плохого. "Байрактар" стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России. И сохранил множество невинных жизней. Братья-создатели легендарных птиц-байрактаров Халук и Селчук Байрактары первыми получили такие вышиванки и уже оценили реализацию нашего замысла", – сообщил Боднар.

В скором времени эти вышиванки будут в продаже для всех, 15% от продаж будут направлены на нужды ВСУ, добавил посол.