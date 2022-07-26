Эрдоган рассказал о предложении Путина "работать вместе" с компанией – производителем дронов Bayraktar

Эрдоган, выступая на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития (правящей партии Турции) во время демонстрации одного из видеороликов, где показали беспилотники производства Baykar Makina, заявил: "Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". ОАЭ сделали мне предложение, сказав: "Вы можете открыть у нас завод Baykar".

В последний раз Эрдоган и Путин встречались 19 июля в Тегеране. На 5 августа запланирована встреча двух президентов в Сочи, по данным турецких СМИ, обсуждать президенты будут войну, развязанную РФ в Украине.

Совместную фотографию Путина, Эрдогана и иранского президента Ибрахима Раиси, сделанную в Тегеране, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала "вызовом".

Турецкая компания Baykar Makin, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, никогда не будет поставлять их в Россию. Об этом в интервью CNN, видео которого в Twitter 18 июля опубликовала журналистка телеканала Джулия Чаттерли, заявил генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.