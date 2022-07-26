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Эрдоган рассказал о предложении Путина "работать вместе" с компанией – производителем дронов Bayraktar

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Путин ищет возможности сотрудничества с компанией Baykar Makina, производящей беспилотники Bayraktar
Путин ищет возможности сотрудничества с компанией Baykar Makina, производящей беспилотники Bayraktar
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что президент РФ Владимир Путин выразил желание наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina, сообщает 26 июля CNN Turk.

Эрдоган, выступая на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития (правящей партии Турции) во время демонстрации одного из видеороликов, где показали беспилотники производства Baykar Makina, заявил: "Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". ОАЭ сделали мне предложение, сказав: "Вы можете открыть у нас завод Baykar".

В последний раз Эрдоган и Путин встречались 19 июля в Тегеране. На 5 августа запланирована встреча двух президентов в Сочи, по данным турецких СМИ, обсуждать президенты будут войну, развязанную РФ в Украине.

Совместную фотографию Путина, Эрдогана и иранского президента Ибрахима Раиси, сделанную в Тегеране, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала "вызовом".

Турецкая компания Baykar Makin, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, никогда не будет поставлять их в Россию. Об этом в интервью CNN, видео которого в Twitter 18 июля опубликовала журналистка телеканала Джулия Чаттерли, заявил генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, ОАЭ, военные, вооружение, военная техника, оборона, Тегеран, вторжение, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, встреча, сотрудничество, Анналена Бербок, Bayraktar, российские оккупанты
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