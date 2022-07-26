Эрдоган встретится с Путиным в Сочи на следующей неделе, будет говорить о войне РФ против Украины – "Анадолу"

Об этом сообщило 26 июля турецкое информагентство "Анадолу".

По данным СМИ, Эрдоган планирует обсуждать с Путиным войну РФ против Украины и "другие процессы в регионе". Также планируется, что собеседники оценят реализацию соглашения по вывозу зерновых из украинских портов, подписанного в Турции 22 июля.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил "РИА Новости" проведение переговоров, но не сообщал об их повестке.