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Эрдоган опоздал на встречу с Путиным в Тегеране

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Путин ждал Эрдогана почти минуту
Путин ждал Эрдогана почти минуту
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган опоздал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся 19 июля в Тегеране, почти на минуту. Об этом сообщил турецкий телеканал T24.

На видео видно, что Путин стоит в пустой комнате в течение 50 секунд, переминаясь с ноги на ногу.

Телеканал отмечает, что ранее сам Путин часто опаздывал на встречи с мировыми лидерами. Так, в марте 2020 года Эрдогану пришлось ждать президента РФ около двух минут во время их встречи в Москве. T24 считает, что опоздание турецкого главы государства могло быть “местью” за инцидент двухлетней давности.

Старший корреспондент американского журнала The National Джойс Карам написала в Twitter, что инцидент говорит о переменах в отношении к России, наступивших после вторжения РФ в Украину.

“Те 50 секунд, которые Эрдоган заставил ждать Путина, измученного перед камерами, говорят о том, как много изменилось после Украины“, – написала Карам.

Контекст:

Визит в Тегеран стал первой поездкой Путина за пределы стран бывшего СССР, а встреча с Эрдоганом – первой личной встречей с лидером европейского государства с начала вторжения российских войск в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Тегеран, российская агрессия, встреча
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