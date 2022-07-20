Эрдоган опоздал на встречу с Путиным в Тегеране

На видео видно, что Путин стоит в пустой комнате в течение 50 секунд, переминаясь с ноги на ногу.

Телеканал отмечает, что ранее сам Путин часто опаздывал на встречи с мировыми лидерами. Так, в марте 2020 года Эрдогану пришлось ждать президента РФ около двух минут во время их встречи в Москве. T24 считает, что опоздание турецкого главы государства могло быть “местью” за инцидент двухлетней давности.

Старший корреспондент американского журнала The National Джойс Карам написала в Twitter, что инцидент говорит о переменах в отношении к России, наступивших после вторжения РФ в Украину.

“Те 50 секунд, которые Эрдоган заставил ждать Путина, измученного перед камерами, говорят о том, как много изменилось после Украины“, – написала Карам.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022