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20 июля, 2022
 
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Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать

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Роднянский отметил, что в РФ немного родителей, "пытающихся вырвать сыновей из цепких лап их Родины"
Роднянский отметил, что в РФ немного родителей, "пытающихся вырвать сыновей из цепких лап их Родины"
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 19 июля в Instagram рассказал, что для многих россиян деньги, которые они получают за убитых на войне против Украины детей, стали социальным "лифтом".

"В "Вестях недели с Дмитрием Киселевым" показали сюжет о семье, в которой сын погиб в Украине. Отец и мать рассказывают о том, что полученные за убитого сына деньги они потратили на автомобиль. Специально купили белого цвета, как сын и хотел. Камера подробно снимает приобретенную "Ладу", родители обкатывают новый автомобиль, отправляясь на кладбище к сыну... Журналист за кадром называет полученную компенсацию "гробовыми" деньгами", – написал Роднянский.

Он отметил, что это далеко не единичная история.

"Деньгами за погибших на войне сыновей закрывают ипотеки, улучшают жилищные условия, расплачиваются с долгами, на "гробовые" ездят отдыхать..." – добавил он.

Роднянский отметил, что годами политические активисты и оппозиционные журналисты говорили о положении дел в российской провинции, о том, что у молодых людей там нет надежд на будущее, нет возможности вырваться из нищеты, нет работающих социальных лифтов, а теперь такой "лифт" предложила война. Как заявил продюсер, в РФ немного родителей, "пытающихся вырвать сыновей из цепких лап их Родины".

Упомянув фильм режиссера Андрея Звягинцева, который спродюсировал Роднянский, он процитировал режиссера. Тот заявлял, что с 2012-го по 2014 годы в РФ был период, когда она полностью утратила надежду на обновление, изменение среды обитания, достойной человеческой жизни и самоуважение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, режиссер, молодежь, Александр Роднянский, война России против Украины, президент, погибшие, продюсер, компенсация
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