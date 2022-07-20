Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать

Роднянский отметил, что в РФ немного родителей, "пытающихся вырвать сыновей из цепких лап их Родины" Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"В "Вестях недели с Дмитрием Киселевым" показали сюжет о семье, в которой сын погиб в Украине. Отец и мать рассказывают о том, что полученные за убитого сына деньги они потратили на автомобиль. Специально купили белого цвета, как сын и хотел. Камера подробно снимает приобретенную "Ладу", родители обкатывают новый автомобиль, отправляясь на кладбище к сыну... Журналист за кадром называет полученную компенсацию "гробовыми" деньгами", – написал Роднянский.

Он отметил, что это далеко не единичная история.

"Деньгами за погибших на войне сыновей закрывают ипотеки, улучшают жилищные условия, расплачиваются с долгами, на "гробовые" ездят отдыхать..." – добавил он.

Роднянский отметил, что годами политические активисты и оппозиционные журналисты говорили о положении дел в российской провинции, о том, что у молодых людей там нет надежд на будущее, нет возможности вырваться из нищеты, нет работающих социальных лифтов, а теперь такой "лифт" предложила война. Как заявил продюсер, в РФ немного родителей, "пытающихся вырвать сыновей из цепких лап их Родины".

Упомянув фильм режиссера Андрея Звягинцева, который спродюсировал Роднянский, он процитировал режиссера. Тот заявлял, что с 2012-го по 2014 годы в РФ был период, когда она полностью утратила надежду на обновление, изменение среды обитания, достойной человеческой жизни и самоуважение.

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