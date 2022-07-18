"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины

"Несмотря на то, что российский террор не прекратится в ближайшее время и ракеты продолжат бить по украинским больницам, школам, университетам, рынкам и жилым домам, а мир продолжит узнавать названия новых украинских городов из заголовков, посвященных очередному военному преступлению российской армии, несмотря на все это, я верю, что Украина не сдастся и победит", – заявил он.

Роднянский отметил, что украинцы сражаются за свои семьи, за свои дома и за свою страну, а с этой мотивацией ничего не сравнится.

"На стороне Украины весь цивилизованный мир. Поток современного оружия, способного обеспечить победу на поле боя, оружия, против которого российское оружие бессильно, с каждым днем будет лишь увеличиваться. Россия рассчитывает на террор в отношении Украины и газовый шантаж в отношении Европы, но не сработает и это", – написал он.

Продюсер отметил, что свежий опрос немцев, проведенный "самым влиятельным телеканалом Германии" ZDF на тему "Надо ли продолжать помогать Украине, несмотря на то, что это неизбежно приведет к росту цен на газ", показал, что 70% немцев высказались за.

"Но главное в другом, и я не устану это повторять. За Украиной будущее. Свобода мнений, передвижений по миру, свобода выбора. Выбора жизненного пути, религиозной конфессии, индивидуальной идентичности. Украина станет важнейшей частью демократического мира, хабом креативности и инноваций. России же нечего предложить миру. Кроме войны и страданий, произвола власти и чудовищных репрессий, кроме запретов и тотального контроля. И поэтому нынешняя Россия неизбежно проиграет", – заверил Роднянский.

Он акцентировал внимание, что, когда кто-то ему гневно пишет о жертвах Донбасса, не стоит забывать, что это украинские жертвы.

"Все, кто погиб на Донбассе, это жертвы российской агрессии. До ее начала в 2014 году в Украине не погиб ни один (!) человек. И за это тоже ответят виновники", – завершил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)