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18 июля, 2022
 
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"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины

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Роднянский: За Украиной будущее
Роднянский: За Украиной будущее
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 16 июля в Instagram написал, что удары российских ракет по украинским городам – это часть сознательной кампании террора, попытка запугать Украину, заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, пожертвовать территориями и их жителями в обмен на прекращение убийства мирных граждан его страны.

"Несмотря на то, что российский террор не прекратится в ближайшее время и ракеты продолжат бить по украинским больницам, школам, университетам, рынкам и жилым домам, а мир продолжит узнавать названия новых украинских городов из заголовков, посвященных очередному военному преступлению российской армии, несмотря на все это, я верю, что Украина не сдастся и победит", – заявил он.

Роднянский отметил, что украинцы сражаются за свои семьи, за свои дома и за свою страну, а с этой мотивацией ничего не сравнится.

"На стороне Украины весь цивилизованный мир. Поток современного оружия, способного обеспечить победу на поле боя, оружия, против которого российское оружие бессильно, с каждым днем будет лишь увеличиваться. Россия рассчитывает на террор в отношении Украины и газовый шантаж в отношении Европы, но не сработает и это", – написал он.

Продюсер отметил, что свежий опрос немцев, проведенный "самым влиятельным телеканалом Германии" ZDF на тему "Надо ли продолжать помогать Украине, несмотря на то, что это неизбежно приведет к росту цен на газ", показал, что 70% немцев высказались за.

"Но главное в другом, и я не устану это повторять. За Украиной будущее. Свобода мнений, передвижений по миру, свобода выбора. Выбора жизненного пути, религиозной конфессии, индивидуальной идентичности. Украина станет важнейшей частью демократического мира, хабом креативности и инноваций. России же нечего предложить миру. Кроме войны и страданий, произвола власти и чудовищных репрессий, кроме запретов и тотального контроля. И поэтому нынешняя Россия неизбежно проиграет", – заверил Роднянский.

Он акцентировал внимание, что, когда кто-то ему гневно пишет о жертвах Донбасса, не стоит забывать, что это украинские жертвы.

"Все, кто погиб на Донбассе, это жертвы российской агрессии. До ее начала в 2014 году в Украине не погиб ни один (!) человек. И за это тоже ответят виновники", – завершил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, демократия, агрессия, Александр Роднянский, жертвы, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, война России против Украины, власть, будущее, продюсер
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