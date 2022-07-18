Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
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"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе

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Гордон рассказал, какое отношение к россиянам в мире будет вскоре
Гордон рассказал, какое отношение к россиянам в мире будет вскоре
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 17 июля разместил видео российского пропагандиста Андрея Караулова, жалующегося, что в Европе не любят россиян.

"Караулов жалуется. Скоро не плевать, а испражняться начнут", – написал Гордон.

В ролике Караулов сетует, что россиянам даже плюют в кофе.

"Неприятие как-то, когда тебе, русскому, за то, что ты русский, чашку кофе не могут подать. Плюнут тебе обязательно в эту чашку", – сказал он.

Караулов подчеркнул, что в эту чашку "полресторана уже наплевало".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Отношение Европы и США к РФ поменялось и на международном уровне после начала военного вторжения России в Украину. Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

По данным на 20 июня, в Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, санкции, война, пропаганда, Андрей Караулов, вторжение, журналисты, Европа, война России против Украины, ролик
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