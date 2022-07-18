"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе

Гордон рассказал, какое отношение к россиянам в мире будет вскоре Фото: gordondmytro / Instagram

"Караулов жалуется. Скоро не плевать, а испражняться начнут", – написал Гордон.

В ролике Караулов сетует, что россиянам даже плюют в кофе.

"Неприятие как-то, когда тебе, русскому, за то, что ты русский, чашку кофе не могут подать. Плюнут тебе обязательно в эту чашку", – сказал он.

Караулов подчеркнул, что в эту чашку "полресторана уже наплевало".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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