"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе

"Караулов жалуется. Скоро не плевать, а испражняться начнут", – написал Гордон.
В ролике Караулов сетует, что россиянам даже плюют в кофе.
"Неприятие как-то, когда тебе, русскому, за то, что ты русский, чашку кофе не могут подать. Плюнут тебе обязательно в эту чашку", – сказал он.
Караулов подчеркнул, что в эту чашку "полресторана уже наплевало".
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Отношение Европы и США к РФ поменялось и на международном уровне после начала военного вторжения России в Украину. Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
По данным на 20 июня, в Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд.