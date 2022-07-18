Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
Новости

"Парашка за...бала". Квиткова заявила, что выезжает из Украины

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Квиткова: Я эмоционально перестю вывозить это
Квиткова: Я эмоционально перестю вывозить это
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова 17 июля в Stories Instagram призналась, что эмоционально не выдерживает агрессию России против Украины, находясь на Рродине.

"Не могу. Я эмоционально перестаю вывозить это. Одесса, Днепр, Харьков, Николаев, Винница и все другие горячие точки Украины. Это просто невозможно! Почему весь мир молчит?!"  – написала она.

Квиткова упомянула и украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного российского вторжения.

"Почему почти все, кто выехал за границу, – молчат и веселятся, вы забыли, почему вам другие страны оплачивают квартиры и выплачивают деньги?!" – написала блогер.

По мнению Квитковой, женщин и детей следовало эвакуировать принудительно.

"Я буду выезжать с ребенком в ближайшее время, потому что нет чувства лучше, чем когда ты знаешь, что твой ребенок проснется завтра. Парашка за...бала", – заявила она.

Фото: kvittkova / Instagram
Фото: kvittkova / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их  с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ. 

Теги: Украина, война, агрессия, нападение, волонтер, вторжение, волонтеры, дети, украинцы, война России против Украины, Холостяк, семья, блогеры, ребенок, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, блогер, брак
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