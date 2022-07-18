"Парашка за...бала". Квиткова заявила, что выезжает из Украины

"Не могу. Я эмоционально перестаю вывозить это. Одесса, Днепр, Харьков, Николаев, Винница и все другие горячие точки Украины. Это просто невозможно! Почему весь мир молчит?!" – написала она.

Квиткова упомянула и украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного российского вторжения.

"Почему почти все, кто выехал за границу, – молчат и веселятся, вы забыли, почему вам другие страны оплачивают квартиры и выплачивают деньги?!" – написала блогер.

По мнению Квитковой, женщин и детей следовало эвакуировать принудительно.

"Я буду выезжать с ребенком в ближайшее время, потому что нет чувства лучше, чем когда ты знаешь, что твой ребенок проснется завтра. Парашка за...бала", – заявила она.

Фото: kvittkova / Instagram

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