"Парашка за...бала". Квиткова заявила, что выезжает из Украины

"Не могу. Я эмоционально перестаю вывозить это. Одесса, Днепр, Харьков, Николаев, Винница и все другие горячие точки Украины. Это просто невозможно! Почему весь мир молчит?!" – написала она.
Квиткова упомянула и украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного российского вторжения.
"Почему почти все, кто выехал за границу, – молчат и веселятся, вы забыли, почему вам другие страны оплачивают квартиры и выплачивают деньги?!" – написала блогер.
По мнению Квитковой, женщин и детей следовало эвакуировать принудительно.
"Я буду выезжать с ребенком в ближайшее время, потому что нет чувства лучше, чем когда ты знаешь, что твой ребенок проснется завтра. Парашка за...бала", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.