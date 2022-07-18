"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными

Согласно иллюстрации, украинский самолет направлен на то, чтобы сбивать российские танки, а российский – на детские коляски.

"Армия, которая воюет с младенцами", – прокомментировала подписчица taisiia_lv.

"Раша – страна убийц", – написала irinalapko.

"К сожалению, такова правда РФ", – отметила my.medals.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Российские оккупанты 17 июля обстреляли Николаев, вероятно, из комплекса С-300.

Около 3.00 18 июля в Николаеве прогремело порядка 10 взрывов. Утром стало известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельскохозяйственной техники. Обошлось без жертв