"Забрали 200-го. Фарш, тупо фарш". СМИ показали видео с телефона пленного российского оккупанта

Шалаев родом из Мурманска, он выпускник Московского высшего командного училища, командир мотострелкового взвода воинской части 71718 с дислокацией в Чечне.

Первая половина ролика "Украинской правды" показывает видео, снятые Шалаевым на протяжении 10 месяцев до войны. На них запечатлены семья солдата, его мирная жизнь, досуг с родней и друзьями. В одном из фрагментов, снятом в Чечне, где располагается его часть, неизвестный местный житель жалуется на присутствие российской армии в регионе.

"Вы русские, у вас менталитет другой. Вы поезжайте ваших бабушек кормить, они умирают с голоду. Вы приезжаете сюда, вам платят двойное... В Мурманске – ах...еть, там завал, а вы сюда приезжаете. Оставьте нас в покое. Ну, хотим мы жить отдельно", – говорит он.

Вторая половина – видео, снятые уже после переброски Шалаева в Украину. В некоторых роликах, датированных серединой марта, оккупант называет конкретные населенные пункты, где он дислоцировался – села Петровка и Новомайорское Донецкой области. На кадрах видны раненые оккупанты, а сам Шалаев рассказывает о потерях войск.

"Забрали "200-го" из инженерно-саперного батальона. Фарш, один фарш. Мосты начали выкладывать – сюда прилетело. Сейчас не знаем, что делать, – перегруппировываться, не перегруппировываться", – говорит он.

На последних видео от 2-го и 3 апреля видно, как в населенный пункт, где находился Шалаев, заходят украинские военные. После этого он оказался в плену.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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