"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали

Денисенко: Я для себя приняла решение досняться в "Крепостной" и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны Фото: natalka_denisenko / Instagram

"Для меня нет и никогда не будет никаких "хороших русских". Никогда я не зайду на съемочную площадку с человеком, у которого есть российский паспорт. Вы для меня враги. Знаю, что некоторые актеры сейчас едут доснимать проекты, где снимаются и российские артисты. Это на вашей совести… Я отказалась и озвучила свою позицию – я не захожу с российскими артистами в кадр", – сказала она.

Ходос подчеркнула, что не намерена поучать своих коллег, но надеется, что после ее слов "очнутся те, кто уже собирает чемодан за границу".

"Украинские артисты, мы уже просрали 2014 год, и мне стыдно, что я не была такой категоричной. Нельзя сотрудничать с врагом. Никаких "хороших русских" актеров и режиссеров нет. Эта нация убивает мою нацию", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeriia Khodos (@v.khodos)

Актриса не называла конкретных имен своих коллег, которые и далее сотрудничают с россиянами. Ее пост прокомментировала украинская актриса Наталия Денисенко, которая готовится к поездке в Польшу на съемки заключительных серий четвертого сезона сериала "Крепостная".

"Знаю, Лера, что в этом видео ты говоришь, в частности, обо мне и о нашем украинском проекте "Крепостная 4", где до войны снимались российские актеры… Поэтому должна написать здесь, что да, мы не имеем морального права сниматься в российских проектах и становиться в кадр с российскими актерами! Как это было в моей и твоей работе тоже! Поэтому я для себя приняла решение досняться в этом проекте и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны! И отдать, наконец, снятый нашими украинскими людьми наш проект "Крепостная", который очень ждут польские зрители –нашей страны собратья", – прокомментировала пост Денисенко.

"Ждут поляки или нет, но то, что вы делаете, гадко и унизительно", – заявила подписчица ffotolife_ua.

"Я не понимаю, как можно так поступать. Где ваше достоинство? Где сопротивление?" – написала viktoriya_martunyuk.

"Мне очень стыдно за вас. Вы казались другой", – призналась iulenka3074.