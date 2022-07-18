Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
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"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисенко: Я для себя приняла решение досняться в "Крепостной" и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны
Денисенко: Я для себя приняла решение досняться в "Крепостной" и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Валерия Ходос на своей странице в Instagram 16 июля опубликовала видеообращение, в котором заявила, что некоторые украинские актеры продолжают сниматься вместе с российскими.

"Для меня нет и никогда не будет никаких "хороших русских". Никогда я не зайду на съемочную площадку с человеком, у которого есть российский паспорт. Вы для меня враги. Знаю, что некоторые актеры сейчас едут доснимать проекты, где снимаются и российские артисты. Это на вашей совести… Я отказалась и озвучила свою позицию – я не захожу с российскими артистами в кадр", – сказала она.

Ходос подчеркнула, что не намерена поучать своих коллег, но надеется, что после ее слов "очнутся те, кто уже собирает чемодан за границу".

"Украинские артисты, мы уже просрали 2014 год, и мне стыдно, что я не была такой категоричной. Нельзя сотрудничать с врагом. Никаких "хороших русских" актеров и режиссеров нет. Эта нация убивает мою нацию", – заявила она.

Актриса не называла конкретных имен своих коллег, которые и далее сотрудничают с россиянами. Ее пост прокомментировала украинская актриса Наталия Денисенко, которая готовится к поездке в Польшу на съемки заключительных серий четвертого сезона сериала "Крепостная". 

"Знаю, Лера, что в этом видео ты говоришь, в частности, обо мне и о нашем украинском проекте "Крепостная 4", где до войны снимались российские актеры… Поэтому должна написать здесь, что да, мы не имеем морального права сниматься в российских проектах и становиться в кадр с российскими актерами! Как это было в моей и твоей работе тоже! Поэтому я для себя приняла решение досняться в этом проекте и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны! И отдать, наконец, снятый нашими украинскими людьми наш проект "Крепостная", который очень ждут польские зрители –нашей страны собратья", – прокомментировала пост Денисенко.

"Ждут поляки или нет, но то, что вы делаете, гадко и унизительно", – заявила подписчица  ffotolife_ua.

"Я не понимаю, как можно так поступать. Где ваше достоинство? Где сопротивление?" – написала viktoriya_martunyuk.

"Мне очень стыдно за вас. Вы казались другой", – призналась iulenka3074.

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Главную роль в сериале "Крепостная 4" исполняет российская актриса Софья Присс. Она замалчивает войну России против Украины. Также там снимаются Максим Радугин, Юлия Ауг. Какова позиция Радугина относительно войны, неизвестно. Ауг высказывалась против.

Герои сериала говорят на русском языке.

"Крепостную" снимают российский режиссер Феликс Герчиков и украинский режиссер Максим Литвинов.

Теги: Россия, телевидение, Украина, кино, Польша, война, театр, режиссер, сериал, актер, война России против Украины, актриса, Валерия Ходос, русские, Наталия Денисенко, Юлия Ауг
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