  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает

"Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше. И я подумал, а почему бы мне не взять машинку [для стрижки] в руки? Во-первых, мне нравится общаться с людьми, во-вторых, ты отработал и получил сразу какие-то деньги", – рассказал он.
Тупиков признался, что стрижет клиентов на балконе своей квартиры. За работу берет "кто сколько заплатит". В день максимально бывает до четырех клиентов.
По словам актера, близкие спокойно отреагировали на то, что он сменил работу.
"Такого не было: "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер", – рассказал Тупиков.
Тупиков родился в 1988 году. В 2016 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, получив специальность "режиссер эстрады". С 2013-го по 2014 год служил в Московском независимом театре антрепризы.
В последние годы снимался в украинских сериалах.