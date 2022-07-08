  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает

Тупиков: Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше Фото: tupikov_pavel / Instagram

"Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше. И я подумал, а почему бы мне не взять машинку [для стрижки] в руки? Во-первых, мне нравится общаться с людьми, во-вторых, ты отработал и получил сразу какие-то деньги", – рассказал он.

Тупиков признался, что стрижет клиентов на балконе своей квартиры. За работу берет "кто сколько заплатит". В день максимально бывает до четырех клиентов.

По словам актера, близкие спокойно отреагировали на то, что он сменил работу.

"Такого не было: "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер", – рассказал Тупиков.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube