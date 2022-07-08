Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
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"Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает

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Тупиков: Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше
Тупиков: Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше
Фото: tupikov_pavel / Instagram

Украинский актер и ведущий Павел Тупиков после полномасштабного вторжения РВ в Украину отправил жену и ребенка в Германию, а сам переквалифицировался в парикмахера. Свою историю он рассказал в эфире шоу "Ранок з Україною", которое 8 июля вышло в эфире канала "Украина".

"Я понял, что все, "кина не будет". И свадеб не будет. Как-то надо жить дальше. И я подумал, а почему бы мне не взять машинку [для стрижки] в руки? Во-первых, мне нравится общаться с людьми, во-вторых, ты отработал и получил сразу какие-то деньги", – рассказал он.

Тупиков признался, что стрижет клиентов на балконе своей квартиры. За работу берет "кто сколько заплатит". В день максимально бывает до четырех клиентов. 

По словам актера, близкие спокойно отреагировали на то, что он сменил работу. 

"Такого не было: "Боже, Паша, ты что –  барбер? Ты же был актер", –  рассказал Тупиков. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Тупиков родился в 1988 году. В 2016 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, получив специальность "режиссер эстрады". С 2013-го по 2014 год служил в Московском независимом театре антрепризы.

В последние годы снимался в украинских сериалах. 

Теги: кино, актер, война России против Украины
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