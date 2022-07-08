  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?

Астафьева: Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать Фото: da_astafieva / Instagram

По словам артистки, они говорят, что во время выступлений собирают средства в поддержку Украины, а на самом деле в это время зарабатывают деньги для себя.

"Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет... Многие звезды именно это и делают – они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги. И я более чем уверена, – заявила артистка. – Где эти миллионы, где доказательства? Это люди, которые не слышали взрывов. Я не обвиняю, но не считаю, что это по-честному".

При этом певица не стала называть имен, но призвала "просто посмотреть выступления" украинских артистов за границей.

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