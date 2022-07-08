  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?

По словам артистки, они говорят, что во время выступлений собирают средства в поддержку Украины, а на самом деле в это время зарабатывают деньги для себя.
"Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет... Многие звезды именно это и делают – они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги. И я более чем уверена, – заявила артистка. – Где эти миллионы, где доказательства? Это люди, которые не слышали взрывов. Я не обвиняю, но не считаю, что это по-честному".
При этом певица не стала называть имен, но призвала "просто посмотреть выступления" украинских артистов за границей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогала готовить еду украинским защитникам.
В начале июня артистка выступила с концертом для украинских защитников.