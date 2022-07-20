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Дипломаты РФ просят закрыть сайт "Миротворец", говорят, что защищают детей

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РФ просит помощи ООН, чтоб закрыть сайт
РФ просит помощи ООН, чтоб закрыть сайт
Фото: ЕРА

Россия просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь закрыть украинский проект "Миротворец". Заместитель представителя РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский обратился к нему с соответствующим письмом, сообщает РИА "Новости".

"Миротворец", который волонтеры используют как карту локализации российских сепаратистов, по мнению Полянского, нарушает права человека. 

"Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", – говорится в обращении.

Авторы письма заявили, что в базу проекта "Миротворец" вносят не только взрослых, но и детей. Он отметил, что Москва уже дважды обращалась с этим вопросом к бывшей главы ЮНИСЕФ Генриетте Фор в 2021-2022 годах. Согласно тексту письма Гутерришу, российские дипломаты сочли, что участие ЮНИСЕФ "было очень формальным" и не изменило ситуацию.

Контекст:

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Теги: Россия, Украина, ООН, ЮНИСЕФ, Совет Безопасности ООН, сайт Миротворец, Антониу Гутерриш, Дмитрий Полянский
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