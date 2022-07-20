Дипломаты РФ просят закрыть сайт "Миротворец", говорят, что защищают детей

"Миротворец", который волонтеры используют как карту локализации российских сепаратистов, по мнению Полянского, нарушает права человека.

"Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", – говорится в обращении.

Авторы письма заявили, что в базу проекта "Миротворец" вносят не только взрослых, но и детей. Он отметил, что Москва уже дважды обращалась с этим вопросом к бывшей главы ЮНИСЕФ Генриетте Фор в 2021-2022 годах. Согласно тексту письма Гутерришу, российские дипломаты сочли, что участие ЮНИСЕФ "было очень формальным" и не изменило ситуацию.