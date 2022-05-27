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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За "участие в информоперации России" в базу сайта "Миротворец" внесли бывшего госсекретаря США Киссинджера

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Киссинджера называют "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан"
Киссинджера называют "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан"
Фото: EPA

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер 24 мая был внесен в базу сайта "Миротворец".

99-летнему (27 мая у него день рождения) Киссинджеру владельцы сайта инкриминируют "участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор и террорист) против Украины, распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа: ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и так далее – в обмен на усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24 февраля, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой)".

Также Киссинджера называют "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Киссинджер выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

На его заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – написал советник.

Контекст:

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

Геращенко отмечал, что волонтеры сайта "Миротворец" создали карту локализации российских сепаратистов, террористов и боевиков, воевавших против Украины.

В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Теги: Россия, война, пропаганда, Генри Киссинджер, граница, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, сайт Миротворец
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