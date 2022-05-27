За "участие в информоперации России" в базу сайта "Миротворец" внесли бывшего госсекретаря США Киссинджера

Киссинджера называют "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан" Фото: EPA

99-летнему (27 мая у него день рождения) Киссинджеру владельцы сайта инкриминируют "участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор и террорист) против Украины, распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа: ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и так далее – в обмен на усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24 февраля, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой)".

Также Киссинджера называют "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Киссинджер выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

На его заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – написал советник.