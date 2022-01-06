На "Миротвореце" заявили, что будут бороться с правоохранителями, фабриковавшими уголовные дела

В Центре одной из главных ошибок украинцев назвали отсутствие наказания тех, кто организовывал и внедрял репрессии против граждан. Там утверждают, что после обретения Украиной независимости в 1991 году репрессии не прекратились и для преследования неоднократно использовались правоохранительные органы и суды.

"Ни полковник Григорьев, нападавший на Степана Хмару в 1990 году, ни следователи и судьи, которые по заказу Януковича бросили за решетку Юрия Луценко или Юлию Тимошенко в 2011 году так и не были наказаны", – отметили на "Миротворце".

В Центре заявили, что органы прокуратуры и Государственного бюро расследований "десятками по надуманным поводам "шьют" уголовные дела в отношении заведомо невинных людей, которые бросаются за решетку".

Среди таких случаев в "Миротворце" называют производство против народного депутата Софии Федины и ветерана АТО Маруси Зверобой, расследование в отношении экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского и генерал-майора Дмитрия Марченко.

В Центре считают, что такие прокуроры и следователи представляют не меньшую угрозу, чем боевики, наемники и военные преступники. В "Миротворце" обещают собирать сведения о тех, кто "придумывал" уголовные производства, их внесут в список "Чистилища" (перечня людей, угрожающих, по мнению Центра, национальной безопасности Украины.