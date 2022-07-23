Глава МИД Германии о фото Эрдогана с Путиным: Мягко говоря, это вызов

В Германии назвали совместное фото Путина и Раиси с Эрдоганом "более чем непонятным", особенно с точки зрения члена НАТО Фото: EPA

19 июля Эрдоган и Путин приехали в столицу Ирана, где встретились с Раиси и, в частности, сделали совместные фотографии.

"То, что на этом фото президент Турции, – мягко говоря, вызов", – заявила Бербок о снимке из Тегерана.

Она напомнила, что Турция – страна – член НАТО, которая оказывает Украине "массированную военную поддержку" для противодействия российскому вторжению.

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", – объяснила министр.

Глава МИД Германии добавила, что "нужно не только придерживаться международных правил, но и верить и отстаивать их", и потому так важно единство с "ценными партнерами".

18 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансированию" и у Украины есть вопросы к политике страны.