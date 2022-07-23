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Глава МИД Германии о фото Эрдогана с Путиным: Мягко говоря, это вызов

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В Германии назвали совместное фото Путина и Раиси с Эрдоганом "более чем непонятным", особенно с точки зрения члена НАТО
В Германии назвали совместное фото Путина и Раиси с Эрдоганом "более чем непонятным", особенно с точки зрения члена НАТО
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недоумение по поводу фото турецкого президента Реджепа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и иранским президентом Ибрахимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Комментарий по этому поводу Бербок озвучила Bild 22 июля, перевод приводит LIGA.net.

19 июля Эрдоган и Путин приехали в столицу Ирана, где встретились с Раиси и, в частности, сделали совместные фотографии. 

"То, что на этом фото президент Турции, – мягко говоря, вызов", – заявила Бербок о снимке из Тегерана.

Она напомнила, что Турция – страна – член НАТО, которая оказывает Украине "массированную военную поддержку" для противодействия российскому вторжению.

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", – объяснила министр.

Глава МИД Германии добавила, что "нужно не только придерживаться международных правил, но и верить и отстаивать их", и потому так важно единство с "ценными партнерами".

18 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансированию" и у Украины есть вопросы к политике страны.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Входящая в НАТО Турция отказалась поддержать ограничительные меры.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию.

Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах как до открытого вторжения РФ, так и после.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

После встречи Эрдогана с Путиным в Иране в Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений о разблокировке морского экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией. Уже 23 июля Россия ударила ракетами по Одесскому морскому торговому порту – одному из трех, включенных в договоренности. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Иран, Турция, Реджеп Эрдоган, МИД Германии, Тегеран, фото, Ибрагим Раиси, Анналена Бербок
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