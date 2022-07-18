Кулеба: Турция ведет сложную игру по балансированию. Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы

Кулеба о Турции: Это как в отношениях между друзьями: сначала ты замечаешь, что что-то не то, но молчишь – ну, друг. А потом оно нарастает Фото: EPA

Кулебу попросили прокомментировать роль Турции, которая участвует в переговорах о разблокировке экспорта украинского зерна и в то же время принимает российские суда с украденным зерном.

"Турция ведет сложную игру по балансированию. Турция здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России, здесь она – член НАТО и конструктивно ведет себя в вопросе разблокирования членства Швеции и Финляндии, тут говорит, что она решила присоединиться к БРИКС. Это очень сложная политика. У нас есть вопросы", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона начала откровенно обсуждать эти вопросы с турецкими партнерами.

"Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь – ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция много помогла в военном плане, политическом плане, но, если возникают вопросы, мы будем их решать", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что скоро, вероятно, состоятся "полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где мы пройдемся с глазу на глаз по всем вопросам".