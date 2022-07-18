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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Турция ведет сложную игру по балансированию. Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы

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Кулеба о Турции: Это как в отношениях между друзьями: сначала ты замечаешь, что что-то не то, но молчишь ну, друг. А потом оно нарастает
Кулеба о Турции: Это как в отношениях между друзьями: сначала ты замечаешь, что что-то не то, но молчишь – ну, друг. А потом оно нарастает
Фото: EPA

Украина планирует провести двусторонние переговоры с Турцией, чтобы обсудить "с глазу на глаз" ряд вопросов, возникших из-за позиции Турции в связи с войной России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 18 июля интервью Forbes.

Кулебу попросили прокомментировать роль Турции, которая участвует в переговорах о разблокировке экспорта украинского зерна и в то же время принимает российские суда с украденным зерном.

"Турция ведет сложную игру по балансированию. Турция здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России, здесь она – член НАТО и конструктивно ведет себя в вопросе разблокирования членства Швеции и Финляндии, тут говорит, что она решила присоединиться к БРИКС. Это очень сложная политика. У нас есть вопросы", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона начала откровенно обсуждать эти вопросы с турецкими партнерами.

"Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь – ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция много помогла в военном плане, политическом плане, но, если возникают вопросы, мы будем их решать", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что скоро, вероятно, состоятся "полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где мы пройдемся с глазу на глаз по всем вопросам".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Входящая в НАТО Турция отказалась поддержать ограничительные меры.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах как до открытого вторжения РФ, так и после.

29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Теги: Турция, переговоры, экспорт, Дмитрий Кулеба, политика, война России против Украины, зерно
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