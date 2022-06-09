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Турция намеренно разрушила надежды на возобновление процесса вступления в ЕС – резолюция Европарламента

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Турция в течение последних двух лет постоянно нарушала свои обязательства по процессу присоединения к ЕС
Турция в течение последних двух лет постоянно нарушала свои обязательства по процессу присоединения к ЕС
Фото: EPA

Европарламент требует от Турции "четкого прогресса" в реформах, необходимых для интеграции в ЕС. Без него невозможно вернуться к переговорам о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сказано в резолюции Европейского парламента, принятой 7 июня. Текст документа опубликован на сайте ЕП.

В резолюции, принятой 448 голосами против 67 при 107 воздержавшихся, депутаты Европарламента отмечают, что Турция упорно отдаляется от ценностей и стандартов ЕС.

Несмотря на неоднократные заявления страны о стремлении стать членом Евросоюза, в последние два года Турция "последовательно отказывается от своих обязательств по процессу присоединения", сказано в документе. В частности, в резолюции отмечается продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в Турции.

По оценке Европейского парламента, "правительство Турции намеренно разрушило любые надежды на возобновление процесса вступления в ЕС".

В целом, по мнению евродепутатов, "на данном этапе парламент не может обосновать изменения своей позиции по официальному приостановлению переговоров с Турцией о вступлении в ЕС", которые фактически находятся в тупике с 2018 года.

В то же время Европарламент приветствует недавнее "небольшое улучшение" отношений между ЕС и Турцией в целом, и в частности диалоги на высоком уровне.

"Это расширенное сотрудничество, к сожалению, сопровождалось регулярными конфликтами, поскольку отношения с соседними государствами – членами ЕС остаются сложными", – подчеркивают депутаты Европарламента. Они настаивают на "жизненно важном" значении сотрудничества между ЕС и Турцией во внешней политике и безопасности и благодарят страну за ее твердое сотрудничество с НАТО и ЕС.

Европарламент призвал турецкое правительство "добросовестно" рассмотреть заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО вместо попыток давления на Альянс.

Также в резолюции евродепутаты высоко оценивают усилия Турции по приему беженцев и приветствуют ее готовность взять на себя роль посредника в организации переговоров между Украиной и Россией.

Контекст:

Турция является кандидатом на членство в ЕС с 1999 года. Переговоры о вступлении начались в 2005 году.

Являясь крупной страной с развивающейся экономикой, членом НАТО и G20, Турция признана активным игроком в региональной внешней политике, имеющим стратегическое положение, в том числе для энергетической безопасности ЕС. Турция является ключевым стратегическим партнером ЕС по таким вопросам, как миграция, безопасность, борьба с терроризмом и экономика.

В последние годы Европарламент часто критикует действия и политику страны в определенных областях. В частности, по мнению ЕС, Турция не соответствует стандартам Евросоюза в сферах демократии, верховенства закона и основных прав.

В резолюции Европарламента, принятой в мае 2021 года, отмечалось, что отношения между ЕС и Турцией "находятся на историческом минимуме" и ухудшились настолько, что Евросоюзу необходимо провести их глубокую переоценку. Евродепутаты констатировали, что Турция все больше отдаляется от ценностей и стандартов ЕС.

Турция угрожает заблокировать присоединение к НАТО Финляндии и Швеции. 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", какими в Анкаре считают, в частности, "Рабочую партию Курдистана". По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Теги: Турция, Европарламент, Европа, Евросоюз, ЕС
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