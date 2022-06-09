Турция намеренно разрушила надежды на возобновление процесса вступления в ЕС – резолюция Европарламента

В резолюции, принятой 448 голосами против 67 при 107 воздержавшихся, депутаты Европарламента отмечают, что Турция упорно отдаляется от ценностей и стандартов ЕС.

Несмотря на неоднократные заявления страны о стремлении стать членом Евросоюза, в последние два года Турция "последовательно отказывается от своих обязательств по процессу присоединения", сказано в документе. В частности, в резолюции отмечается продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в Турции.

По оценке Европейского парламента, "правительство Турции намеренно разрушило любые надежды на возобновление процесса вступления в ЕС".

В целом, по мнению евродепутатов, "на данном этапе парламент не может обосновать изменения своей позиции по официальному приостановлению переговоров с Турцией о вступлении в ЕС", которые фактически находятся в тупике с 2018 года.