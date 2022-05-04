В Украине создают мобильные группы с ЗРК "Мистраль"

О поставках Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", которые способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах, 20 апреля сообщало министерство обороны Норвегии.

Фонд "Повернись живим" под ЗРК передал украинским военным пикапы, что способствует созданию огневых мобильных групп.

"Мобильные огневые группы ПЗРК и ПТРК должны быть быстрыми. По вражеским беспилотникам и вертолетам, а в будущем – и по российским истребителям, – они работают, в частности, с помощью Stinger и "Игла". И такая работа очень нуждается в мобильности – именно поэтому мы передаем этим группам новые, а не подержанные автомобили. Чтобы машины были исправны и быстры, и могли помогать отрабатывать перемещаемые цели", – отметил руководитель военного отдела Фонда Андрей Рымарук.

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