Благотворительность ради победы: кто оказывает Украине гуманитарную и военную помощь. Список

Украинские фонды и бизнес
С начала войны фонд "Повернись живим" собрал 2,3 млрд грн для помощи военным. Фонд закупает технические средства для защитников, шлемы, тепловизоры, оптику, бронежилеты и квадрокоптеры. Подробная отчетность почти каждый день появляется на странице фонда. Среди последних новостей – закупка пикапов для украинских воинов.
Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев. В основном это продукты и медикаменты, в которых нуждаются люди в горячих точках или эвакуированы из них.
Фонд передал государственным клиникам страны более полумиллиона единиц медикаментов – анестетики, антибиотики, средства обработки ран и 63 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.
Для нуждающихся фонд передает 200 тыс. продуктовых наборов.
Также расширили работу программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней – реабилитация раненых детей", созданная для детей Донбасса. Сейчас все украинские дети, нуждающиеся в протезировании, могут обратиться в фонд за помощью.
Продолжает свою работу проект "Преодолеть. Помогает психолог", что с 2014 года помогает людям, пережившим травму войны, получить психологическую помощь.
Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну" оказал помощь более чем на 18 млн грн. Среди главных затрат – продукты и вещи первой потребности в пострадавшие регионы и амуниция для защитников Украины. Кроме того фонд вносил денежные взносы: 4,05 млн грн для ВСУ, 4,43 млн грн – помощь больницам через Украинскую греко-католическую церковь, 2,36 млн грн – материальная помощь пострадавшим.
Агрохолдинг МХП ежедневно отдает до 330 тонн курицы на благотворительность. Курятина становится обедом для защитников и спасателей, медиков, нуждающихся. Среди городов, куда отправляются продукты, – Киев, Харьков, Мариуполь.
Компания сообщает, что уже передала на эти цели 8300 тонн продуктов (470 млн грн в гривневом эквиваленте).
Благотворительный фонд "Возрождение региона" бизнесмена Виктора Пинчука собрал и направил на медицинские нужды и помощь военным 6 млн грн. На сайте фонда можно подробно ознакомиться с поступлениями на благотворительные счета и расходы.
Андрей Ставницер вместе с группой бизнесменов создали фонд Help Ukraine. Они собирают благотворительную помощь для Украины от иностранцев. На нее закупают гуманитарную помощь и медикаменты. Фонд имени Алексея Ставницера также закупает бронежилеты и каски для терробороны.
Фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление для борьбы с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны России. Фонд будет собирать средства от иностранных партнеров, доноров и организаций, заказывать за рубежом товары первой необходимости и поставлять их в Украину. В первую очередь, это медикаменты и медицинское оборудование, специализированные продовольственные товары для зон гуманитарной катастрофы, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт.
Благотворительный фонд Сергея Притулы с начала полномасштабной войны закупил помощи для военных более чем на 200 млн грн. Сергей Притула собирает средства на счет своего благотворительного фонда, внести вклад можно и в криптовалюте. Управление ведущего работает как координационный хаб. Здесь управляют закупками и логистикой.
Бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что инициирует сбор средств на восстановление Харькова среди украинских и мировых бизнесменов. Ярославский уверяет, что ему вместе с другими бизнесменами по силам собрать $1 млрд. Под эгидой управляющей компании Ярославского DCH будет запущена программа международной поддержки Харькова.
Компания BGV Геннадия Буткевича совместно с партнерами доставила в Украину 84 фуры гуманитарной помощи. Это 37 фур с гуманитарным грузом общим весом 740 тонн для украинцев из пострадавших от войны регионов: здесь медикаменты, питьевая вода, детское питание. Кроме того, BGV Group Management уже выделила почти 1,8 млн грн для бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Украину от иностранных партнеров.
Международные организации и благотворительные фонды
Не все международные организации предоставляют отчеты и открытую информацию о количестве гуманитарной помощи или денежных затрат на нее, ограничиваясь общими формулировками.
Офис ООН по координации гуманитарных вопросов предоставил $1,7 млрд для урегулирования миграционного кризиса беженцев в результате российско-украинской войны, из которых $1,1 млрд долларов предназначены для гуманитарной помощи Украине. Дополнительно для этого ООН планирует выделить еще $1,5 млрд.
ЮНИСЕФ занимается помощью больницам. Так, детская больница во Львове получила 62 тонны медикаментов и наборов раннего развития. А 10 тонн груза для Николаевской области содержат лекарства, акушерские наборы, медицинские приборы и расходные материалы, каждый из которых рассчитан для 1000 человек на три месяца.
Благотворительный фонд "Каритас" присылает Украине помощь из разных стран, где есть его представительства. Президент благотворительной организации Украины "Каритас Украины" Татьяна Ставнича рассказала, что ожидаемый бюджет реагирования на кризис, связанный с войной, будет больше €10 млн. "Каритас" уже получил и передал более 520 тонн помощи от партнеров и благотворителей, большинство которых было направлено на центральные, восточные и южные направления – это помощь около 70 тыс. человек.
"Каритас" в Украине руководит поставками гуманитарной помощи из других стран и распределяет ее. Помогает украинцам, потерявшим жилье и имеющим базовые потребности: получение убежища, нужных вещей, продуктов.
Международная христианская и благотворительная организация "Армия спасения" помогает украинцам, выехавшим из страны. Например, в Молдове "Армия спасения" предоставляет беженцам бесплатное временное жилье и вещи первой необходимости. В приграничных городах, таких как Львов, внутренне перемещенным лицам предоставляют продукты, гигиенические наборы.
Международный медицинский корпус создал центр логистики в Польше, команды в Молдове и Румынии, чтобы оказывать неотложную помощь уезжающим из страны украинцам. Также в пунктах помощи работают психологи, а люди могут получить необходимые медикаменты.
Если у вас – большой благотворительный фонд, который работает для победы Украины, напишите по адресу [email protected], указав в теме письма "Благотворительность ради победы", и редакция добавит информацию в эту публикацию.