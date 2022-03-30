ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Благотворительность ради победы: кто оказывает Украине гуманитарную и военную помощь. Список

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Объемы гуманитарной помощи Украине из-за границы за последние три недели марта составили 148 566 тонн
Объемы гуманитарной помощи Украине из-за границы за последние три недели марта составили 148 566 тонн
Фото: International Medical Corps / Facebook

С начала войны только по железной дороге было доставлено более 7,8 тыс. тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гуманитарной помощью, которая была распределена по стране. Объемы гуманитарной помощи Украине из-за границы за последние три недели марта составили 148 566 тонн. Украинские и международные благотворительные фонды и волонтеры помогают как пострадавшим от войны мирным жителям, так и военным.

В этой публикации "ГОРДОН" собрал информацию про известные крупные фонды и организации, которые приближают победу своей поддержкой. Но мы знаем и помним о том, что в Украине есть также много небольших организованных групп, которые не имеют названия, у них нет своих сайтов и страниц в соцсетях. Но при этом они каждый день помогают жителям городов, которые оказались под обстрелами, и военным, которые защищают Украину.

Украинские фонды и бизнес
 

С начала войны фонд "Повернись живим" собрал 2,3 млрд грн для помощи военным. Фонд закупает технические средства для защитников, шлемы, тепловизоры, оптику, бронежилеты и квадрокоптеры. Подробная отчетность почти каждый день появляется на странице фонда. Среди последних новостей – закупка пикапов для украинских воинов.

Фото: Повернись живим / Facebook
Фото: Повернись живим / Facebook


Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев. В основном это продукты и медикаменты, в которых нуждаются люди в горячих точках или эвакуированы из них.

Фонд передал государственным клиникам страны более полумиллиона единиц медикаментов – анестетики, антибиотики, средства обработки ран и 63 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.

Для нуждающихся фонд передает 200 тыс. продуктовых наборов.

Также расширили работу программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней – реабилитация раненых детей", созданная для детей Донбасса. Сейчас все украинские дети, нуждающиеся в протезировании, могут обратиться в фонд за помощью.

Продолжает свою работу проект "Преодолеть. Помогает психолог", что с 2014 года помогает людям, пережившим травму войны, получить психологическую помощь.

Фото:
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook 


Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну" оказал помощь более чем на 18 млн грн. Среди главных затрат – продукты и вещи первой потребности в пострадавшие регионы и амуниция для защитников Украины. Кроме того фонд вносил денежные взносы: 4,05 млн грн для ВСУ, 4,43 млн грн – помощь больницам через Украинскую греко-католическую церковь, 2,36 млн грн – материальная помощь пострадавшим.

Фото: Open Ukraine / Facebook
Фото: Open Ukraine / Facebook


Агрохолдинг МХП ежедневно отдает до 330 тонн курицы на благотворительность. Курятина становится обедом для защитников и спасателей, медиков, нуждающихся. Среди городов, куда отправляются продукты, – Киев, Харьков, Мариуполь.

Компания сообщает, что уже передала на эти цели 8300 тонн продуктов (470 млн грн в гривневом эквиваленте).

Фото: mhp.com.ua
Фото: mhp.com.ua


Благотворительный фонд "Возрождение региона" бизнесмена Виктора Пинчука собрал и направил на медицинские нужды и помощь военным 6 млн грн. На сайте фонда можно подробно ознакомиться с поступлениями на благотворительные счета и расходы.

Фото: Благодійний фонд «Відродження регіону» / Facebook
Фото: Благодійний фонд «Відродження регіону» / Facebook

Андрей Ставницер вместе с группой бизнесменов создали фонд Help Ukraine. Они собирают благотворительную помощь для Украины от иностранцев. На нее закупают гуманитарную помощь и медикаменты. Фонд имени Алексея Ставницера также закупает бронежилеты и каски для терробороны.

Фото: Help Ukraine.center / Facebook
Фото: Help Ukraine.center / Facebook


Фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление для борьбы с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны России. Фонд будет собирать средства от иностранных партнеров, доноров и организаций, заказывать за рубежом товары первой необходимости и поставлять их в Украину. В первую очередь, это медикаменты и медицинское оборудование, специализированные продовольственные товары для зон гуманитарной катастрофы, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт. 

Благотворительный фонд Сергея Притулы с начала полномасштабной войны закупил помощи для военных более чем на 200 млн грн. Сергей Притула собирает средства на счет своего благотворительного фонда, внести вклад можно и в криптовалюте. Управление ведущего работает как координационный хаб. Здесь управляют закупками и логистикой.

Сергій Притула
Фото: Сергій Притула / Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что инициирует сбор средств на восстановление Харькова среди украинских и мировых бизнесменов. Ярославский уверяет, что ему вместе с другими бизнесменами по силам собрать $1 млрд. Под эгидой управляющей компании Ярославского DCH будет запущена программа международной поддержки Харькова.

Фото: Александр Ярославский / Facebook
Фото: Александр Ярославский / Facebook


Компания BGV Геннадия Буткевича совместно с партнерами доставила в Украину 84 фуры гуманитарной помощи. Это 37 фур с гуманитарным грузом общим весом 740 тонн для украинцев из пострадавших от войны регионов: здесь медикаменты, питьевая вода, детское питание. Кроме того, BGV Group Management уже выделила почти 1,8 млн грн для бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Украину от иностранных партнеров.

Фото: bgv.com.ua

Международные организации и благотворительные фонды

Не все международные организации предоставляют отчеты и открытую информацию о количестве гуманитарной помощи или денежных затрат на нее, ограничиваясь общими формулировками.

Офис ООН по координации гуманитарных вопросов предоставил $1,7 млрд для урегулирования миграционного кризиса беженцев в результате российско-украинской войны, из которых $1,1 млрд долларов предназначены для гуманитарной помощи Украине. Дополнительно для этого ООН планирует выделить еще $1,5 млрд.

ЮНИСЕФ занимается помощью больницам. Так, детская больница во Львове получила 62 тонны медикаментов и наборов раннего развития. А 10 тонн груза для Николаевской области содержат лекарства, акушерские наборы, медицинские приборы и расходные материалы, каждый из которых рассчитан для 1000 человек на три месяца.

Фото: unicef.org
Фото: unicef.org

Благотворительный фонд "Каритас" присылает Украине помощь из разных стран, где есть его представительства. Президент благотворительной организации Украины "Каритас Украины" Татьяна Ставнича рассказала, что ожидаемый бюджет реагирования на кризис, связанный с войной, будет больше €10 млн. "Каритас" уже получил и передал более 520 тонн помощи от партнеров и благотворителей, большинство которых было направлено на центральные, восточные и южные направления – это помощь около 70 тыс. человек.

"Каритас" в Украине руководит поставками гуманитарной помощи из других стран и распределяет ее. Помогает украинцам, потерявшим жилье и имеющим базовые потребности: получение убежища, нужных вещей, продуктов.

Фото: Caritas / Facebook
Фото: Caritas / Facebook

Международная христианская и благотворительная организация "Армия спасения" помогает украинцам, выехавшим из страны. Например, в Молдове "Армия спасения" предоставляет беженцам бесплатное временное жилье и вещи первой необходимости. В приграничных городах, таких как Львов, внутренне перемещенным лицам предоставляют продукты, гигиенические наборы.

Фото: Salvation Army IHQ / Facebook
Фото: Salvation Army IHQ / Facebook

Международный медицинский корпус создал центр логистики в Польше, команды в Молдове и Румынии, чтобы оказывать неотложную помощь уезжающим из страны украинцам. Также в пунктах помощи работают психологи, а люди могут получить необходимые медикаменты.

Фото: International Medical Corps / Facebook
Фото: International Medical Corps / Facebook

Если у вас – большой благотворительный фонд, который работает для победы Украины, напишите по адресу [email protected], указав в теме письма "Благотворительность ради победы", и редакция добавит информацию в эту публикацию.

Теги: Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, ООН, Виктор Пинчук, Александр Ярославский, ЮНИСЕФ, гуманитарная помощь, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , Василий Хмельницкий, Сергей Притула, Геннадий Буткевич, Мироновский хлебопродукт, Повернись живим, Андрей Ставницер, Каритас, Армия спасения, Международный медицинский корпус
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