ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Украина де-факто по всем параметрам уже член НАТО

 
|
Шустер: Западное вооружение, которое поступает в Украину, меняет ход войны
Шустер: Западное вооружение, которое поступает в Украину, меняет ход войны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Боевой дух украинцев в противостоянии с Россией изменил отношение стран Запада к Украине. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил телеведущий Савик Шустер.

"Мое ощущение: Украина постепенно переламывает ход войны. Во-первых, фантастический боевой дух, которого никто не ожидал. Мы виделись буквально за несколько дней до начала войны. Мы обсуждали [возможное начало войны] со многими известными в Украине людьми. И я должен сказать, что никто из нас оптимизма не высказывал. И никто не ожидал этих очередей в военкоматах... Нет, я был убежден, что никто с цветами, хлебом и солью встречать никого не собирается, но то, что народ встал за свою землю, – это увидели все. Это был первый очень мощный сигнал особенно для западного мира, что Украина свою землю не отдаст", – сказал собеседник.

Шустер подчеркнул, что сейчас ситуация отличается от той, что была в первые дни войны.

"Очень многие люди погибли, потому что телами закрывали продвижение противника. Сейчас ситуация радикально другая. Сейчас Украина уже, с моей точки зрения, де-факто – не де-юре, но де-факто – уже армия НАТО, это член НАТО фактически. По всем параметрам и отношению других стран НАТО к Украине", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания) в июне 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

28 июля Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия для начала переговоров о вступлении Украины в НАТО.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, НАТО, армия, война, российская агрессия, война России против Украины, телеведущий, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (259899)
2
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (93419)
3
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (90246)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (72366)
5
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (55323)
6
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (54771)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (35948)
8
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (30690)
 
 
 
 