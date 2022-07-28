Шустер: Украина де-факто по всем параметрам уже член НАТО

"Мое ощущение: Украина постепенно переламывает ход войны. Во-первых, фантастический боевой дух, которого никто не ожидал. Мы виделись буквально за несколько дней до начала войны. Мы обсуждали [возможное начало войны] со многими известными в Украине людьми. И я должен сказать, что никто из нас оптимизма не высказывал. И никто не ожидал этих очередей в военкоматах... Нет, я был убежден, что никто с цветами, хлебом и солью встречать никого не собирается, но то, что народ встал за свою землю, – это увидели все. Это был первый очень мощный сигнал особенно для западного мира, что Украина свою землю не отдаст", – сказал собеседник.

Шустер подчеркнул, что сейчас ситуация отличается от той, что была в первые дни войны.

"Очень многие люди погибли, потому что телами закрывали продвижение противника. Сейчас ситуация радикально другая. Сейчас Украина уже, с моей точки зрения, де-факто – не де-юре, но де-факто – уже армия НАТО, это член НАТО фактически. По всем параметрам и отношению других стран НАТО к Украине", – заявил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)