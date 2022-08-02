Первое судно с зерном прошло коридор и завтра должно прибыть в Турцию на проверку – СМИ

По данным агентства, 3 августа корабль прибудет в Стамбул, где, по условиям договора, пройдет проверку. Конечный пункт назначения Razoni – Ливан.
Высокопоставленный турецкий чиновник заявил Reuters, что координационный центр в Стамбуле ожидает ежедневной отправки судов из украинских портов. Агентство уточняет, что речь идет об Одессе, Черноморске и Пивденном.
Источник добавил, что отплытие первого судна задержалось из-за "технических проблем", которые в настоящее время устранены, и турецкая сторона рассчитывает, что коридор безопасного прохода будет функционировать нормально.
О выходе первого корабля заявил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении, опубликованном в YouTube Офиса президента, глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.
"Порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – отметил он.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.