ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первое судно с зерном прошло коридор и завтра должно прибыть в Турцию на проверку – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конечный пункт назначения Razoni Ливан
Конечный пункт назначения Razoni – Ливан
Фото: ЕРА

Судно Razoni с 26,5 тыс. тонн украинской кукурузы на борту пересекло западную часть Черного моря у румынской дельты Дуная утром 2 августа и находится на полпути к турецким водам. Это первый экспортный корабль, проход которого стал возможен после подписания договора с участием Украины, России, Турции и ООН о безопасном коридоре, сообщает Reuters.

По данным агентства, 3 августа корабль прибудет в Стамбул, где, по условиям договора, пройдет проверку. Конечный пункт назначения Razoni – Ливан.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил Reuters, что координационный центр в Стамбуле ожидает ежедневной отправки судов из украинских портов. Агентство уточняет, что речь идет об Одессе, Черноморске и Пивденном.

Источник добавил, что отплытие первого судна задержалось из-за "технических проблем", которые в настоящее время устранены, и турецкая сторона рассчитывает, что коридор безопасного прохода будет функционировать нормально.

О выходе первого корабля заявил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении, опубликованном в YouTube Офиса президента, глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

"Порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – отметил он.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Теги: Россия, Украина, Турция, экспорт, Владимир Зеленский, судно, кукуруза, судоходство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (122330)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (105638)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (87719)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (74881)
5
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (73976)
6
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (66544)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (31260)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (25534)
 
 
 
 