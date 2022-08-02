Первое судно с зерном прошло коридор и завтра должно прибыть в Турцию на проверку – СМИ

По данным агентства, 3 августа корабль прибудет в Стамбул, где, по условиям договора, пройдет проверку. Конечный пункт назначения Razoni – Ливан.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил Reuters, что координационный центр в Стамбуле ожидает ежедневной отправки судов из украинских портов. Агентство уточняет, что речь идет об Одессе, Черноморске и Пивденном.

Источник добавил, что отплытие первого судна задержалось из-за "технических проблем", которые в настоящее время устранены, и турецкая сторона рассчитывает, что коридор безопасного прохода будет функционировать нормально.

О выходе первого корабля заявил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении, опубликованном в YouTube Офиса президента, глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

"Порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – отметил он.