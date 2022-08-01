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Зеленский: Есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса, который провоцировала Россия

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Зеленский считает, что Россия не удержится от попыток сорвать украинский экспорт
Зеленский считает, что Россия не удержится от попыток сорвать украинский экспорт
Фото: president.gov.ua

Договоренности об экспорте украинского зерна из черноморских портов Украины начали выполняться. Об этом в видеообращении по итогам 1 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Первое судно, перевозящее 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. На сегодняшний день еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – сказал он.

Президент Украины считает, что теперь все зависит "от выполнения параметров инициативы по безопасности, а это – ответственность партнеров, прежде всего ООН и Турции".

"У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия", – заявил Зеленский.

По его словам, в этом году из-за жары "угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран".

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что для Украины это вопрос "не только в миллиардах долларов валютной выручки".

"К выращиванию экспортных аграрных культур привлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, Африка, война, продукты, экспорт, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, судно, президент, порт, кукуруза, судоходство, российские оккупанты, зерно
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