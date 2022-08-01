Зеленский: Есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса, который провоцировала Россия

"Первое судно, перевозящее 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. На сегодняшний день еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – сказал он.

Президент Украины считает, что теперь все зависит "от выполнения параметров инициативы по безопасности, а это – ответственность партнеров, прежде всего ООН и Турции".

"У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия", – заявил Зеленский.

По его словам, в этом году из-за жары "угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран".

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что для Украины это вопрос "не только в миллиардах долларов валютной выручки".

"К выращиванию экспортных аграрных культур привлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)