ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море возобновлена работа украинских портов – ВМС ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск, отмечали в Мининфраструктуры Украины
Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск, отмечали в Мининфраструктуры Украины
Фото: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" / Facebook

Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проинформировали в Facebook 27 июля о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

"Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Но предшествует этому хлопотная работа и специалистов-гидрографов", – говорится в сообщении.

Так, военные и гражданские специалисты "проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства". Кроме того, продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей, добавили ВМС ВСУ.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего, это работы, которые определяют безопасные пути для прохождения судов, которые будут перевозить украинское зерно", – сообщил начальник филиала госучреждения "Одесский район Госгидрографии" Игорь Тимчук.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02keUbZxYT7aZ29yaXVfVm9fqGoB6xJ1sB8ecqo9rmyUUf7SxuFqs5kh4hcvEY8QP5l

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, ВМС Украины, экспорт, Одесская область, ВСУ, Одесский морской торговый порт, Черноморск, корабли, судоходство, соглашение, морские порты Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (189774)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (168743)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (129082)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (100486)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (92621)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (70501)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (69378)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (46924)
 
 
 
 