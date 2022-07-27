В Черном море возобновлена работа украинских портов – ВМС ВСУ

"Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Но предшествует этому хлопотная работа и специалистов-гидрографов", – говорится в сообщении.

Так, военные и гражданские специалисты "проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства". Кроме того, продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей, добавили ВМС ВСУ.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего, это работы, которые определяют безопасные пути для прохождения судов, которые будут перевозить украинское зерно", – сообщил начальник филиала госучреждения "Одесский район Госгидрографии" Игорь Тимчук.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.