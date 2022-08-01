Первое за время вторжения РФ судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Речь о балкере Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Судно идет в порт Триполи в Ливане.
"Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами – ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы", – написал Кубраков.
Он опубликовал видео, как сухогруз отходит от причала.
"Украина является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее вывоза через порты – это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее $1 млрд валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году", – добавил он.
Кубраков поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность вести переговоры на условиях Украины, а партнеров – за работу по разблокировке экспорта.
"В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут своей очереди. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели с поддержкой наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – добавил он.
2 августа Razoni прибудет в Стамбул, пишет "Анадолу", ссылаясь на сообщение минобороны Турции. После контроля у берегов Турции судно продолжит движение, отметили в ведомстве.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готовы к отправке.