Первое за время вторжения РФ судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Речь о балкере Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Судно идет в порт Триполи в Ливане.

"Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами – ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы", – написал Кубраков.

Он опубликовал видео, как сухогруз отходит от причала.

"Украина является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее вывоза через порты – это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее $1 млрд валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году", – добавил он.

Кубраков поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность вести переговоры на условиях Украины, а партнеров – за работу по разблокировке экспорта.

"В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут своей очереди. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели с поддержкой наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – добавил он.

2 августа Razoni прибудет в Стамбул, пишет "Анадолу", ссылаясь на сообщение минобороны Турции. После контроля у берегов Турции судно продолжит движение, отметили в ведомстве.