В результате вражеских обстрелов в Харьковской области горела пшеница, возник масштабный пожар на предприятии – Синегубов

По его информации, в Харьковском районе госпитализирована 50-летняя женщина.
В течение суток вражеским ударам подверглись также Чугуевский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы области. Из-за обстрелов возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.
В частности, в Чугуевском районе в Новопокровской громаде горел склад металлоконструкций, в Изюмском в результате артобстрелов возник масштабный пожар на предприятии, спасатели работали в усиленном режиме. В Богодуховском районе в результате обстрела возник пожар на поле с пшеницей на площади 3 га.
Синегубов также отметил, что ночью российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по двум районам Харькова. В результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала. Предварительно – пострадавших нет.
В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что за сутки семь раз выезжали на пожары, связанные с обстрелами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.