В результате вражеских обстрелов в Харьковской области горела пшеница, возник масштабный пожар на предприятии – Синегубов

По его информации, в Харьковском районе госпитализирована 50-летняя женщина.

В течение суток вражеским ударам подверглись также Чугуевский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы области. Из-за обстрелов возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.

В частности, в Чугуевском районе в Новопокровской громаде горел склад металлоконструкций, в Изюмском в результате артобстрелов возник масштабный пожар на предприятии, спасатели работали в усиленном режиме. В Богодуховском районе в результате обстрела возник пожар на поле с пшеницей на площади 3 га.

Синегубов также отметил, что ночью российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по двум районам Харькова. В результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала. Предварительно – пострадавших нет.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что за сутки семь раз выезжали на пожары, связанные с обстрелами.

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