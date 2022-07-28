С мая в Харьковской области освобождены 23 населенных пункта – Синегубов

Глава ОВА подчеркнул, что процесс деоккупации региона продолжается.

"С мая освободили 23 населенных пункта. На большинстве участков фронта в Харьковской области ВСУ заставили врага сконцентрироваться на обороне, а не на захвате новых территорий. Пока боевые действия продолжаются, у наших защитников есть определенные успехи. Не всю информацию можно обнародовать сразу", – сказал Синегубов.

Он обратил внимание, что давать оценки действиям военных на отдельных театрах боевых действий, включая Харьковскую область, в отрыве от стратегических задач и пока продолжаются бои "рано и вредно".

В то же время Синегубов опроверг утверждение, что российским оккупационным войскам якобы легко удалось захватить почти треть области.

"Утверждение, что враг "легко захватил" 30% территории Харьковской области, по меньшей мере некорректно, а по большому счету – неправильно. Чтобы зайти, например, в Изюм, российским оккупантам пришлось больше месяца вести очень тяжелые бои и понести очень большие потери в живой силе и технике", – напомнил Синегубов.

По его информации, за это время оккупанты нанесли по Изюму 476 ракетных ударов – "больше, чем по любому городу в Украине, включая Мариуполь".

"Сегодня на изюмском направлении также продолжаются ожесточенные бои, враг там ежедневно несет очень большие потери. На этом направлении интенсивность боевых действий одна из самых высоких в Украине. Так что за захват части Харьковской области враг заплатил очень высокую цену и продолжает ее платить каждый день", – подчеркнул Синегубов.

Глава ОВА считает также, что предательство и коллаборационизм в регионе нельзя назвать массовым явлением, в том числе в оккупированных районах.

"Большинство даже тех, кто оказался на временно оккупированной территории и страдает от давления оккупантов, сотрудничать с врагом отказываются. Что касается коллаборантов, то ими активно занимаются правоохранительные органы. Все факты добровольного сотрудничества с противником документируются, возбуждаются соответствующие уголовные производства, оформляются подозрения как заочно, так и очно", – сказал Синегубов.

Он напомнил, что есть случаи, когда оккупанты, использовав коллаборантов и предателей, сами же избавляются от них. В частности, россияне арестовали городского голову Купянска Геннадия Мацегору, который, по данным правоохранителей, помогал оккупантам.

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