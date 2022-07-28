В Харьковской области из-за обстрелов ранены три человека, включая ребенка, горели поля с пшеницей

"В течение суток в результате обстрелов оккупантов трое пострадавших в Харьковском районе: двое мужчин 47 лет и 12-летний мальчик. Один из мужчин – в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

По его словам, в течение вечера очень интенсивному обстрелу подверглось село Циркуны, произошло семь пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

Поселок городского типа Печенеги был обстрелян зажигательными снарядами, возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Утром интенсивному обстрелу подвергся Чугуев. По предварительным данным, его обстреляли из РСЗО. Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом начался пожар.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что в результате утреннего обстрела Чугуева произошли три пожара в частном секторе и многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, один человек пострадал. За сутки спасатели областного управления выезжали на пожары, вызванные обстрелами, 13 раз.

Синегубов сообщил также, что в результате ночных вражеских ракетных ударов по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова были повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты в числе прочего атаковали, уже не впервые, парк имени Горького. Повреждены хозяйственные постройки.

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