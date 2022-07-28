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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области из-за обстрелов ранены три человека, включая ребенка, горели поля с пшеницей

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Оккупанты использовали в том числе зажигательные боеприпасы
Оккупанты использовали в том числе зажигательные боеприпасы
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За сутки 27 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов были ранены три мирных жителя, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщил утром 28 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение суток в результате обстрелов оккупантов трое пострадавших в Харьковском районе: двое мужчин 47 лет и 12-летний мальчик. Один из мужчин – в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

По его словам, в течение вечера очень интенсивному обстрелу подверглось село Циркуны, произошло семь пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

Поселок городского типа Печенеги был обстрелян зажигательными снарядами, возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Утром интенсивному обстрелу подвергся Чугуев. По предварительным данным, его обстреляли из РСЗО. Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом начался пожар.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что в результате утреннего обстрела Чугуева произошли три пожара в частном секторе и многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, один человек пострадал. За сутки спасатели областного управления выезжали на пожары, вызванные обстрелами, 13 раз.

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Синегубов сообщил также, что в результате ночных вражеских ракетных ударов по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова были повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты в числе прочего атаковали, уже не впервые, парк имени Горького. Повреждены хозяйственные постройки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, парк, раненые, Чугуев, РСЗО, дети, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пшеница, ребенок, Олег Синегубов
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