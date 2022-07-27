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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Оккупанты разрушили здание колледжа, горели частные дома

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Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются
Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли три района Харьковской области. Об этом 27 июля в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. После 5.00 в Чугуевском районе оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа", – написал глава ОВА.

В селе Циркуны Харьковского района в результате обстрела возник пожар в частном доме. Двухэтажный дом и автомобиль горели также в Дергачевской общине.

В Золочеве Богодуховского района разрушены частный дом и фермерское хозяйство. Пострадавших нет.

Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, население, Олег Синегубов, российские оккупанты
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