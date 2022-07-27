Обстрелы Харьковской области. Оккупанты разрушили здание колледжа, горели частные дома

"В течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. После 5.00 в Чугуевском районе оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа", – написал глава ОВА.
В селе Циркуны Харьковского района в результате обстрела возник пожар в частном доме. Двухэтажный дом и автомобиль горели также в Дергачевской общине.
В Золочеве Богодуховского района разрушены частный дом и фермерское хозяйство. Пострадавших нет.
Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.