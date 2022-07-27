Обстрелы Харьковской области. Оккупанты разрушили здание колледжа, горели частные дома

Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. После 5.00 в Чугуевском районе оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа", – написал глава ОВА.

В селе Циркуны Харьковского района в результате обстрела возник пожар в частном доме. Двухэтажный дом и автомобиль горели также в Дергачевской общине.

В Золочеве Богодуховского района разрушены частный дом и фермерское хозяйство. Пострадавших нет.

Синегубов подчеркнул, что бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются.

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