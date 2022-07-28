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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся возобновить наступление на отдельных направлениях, ВСУ отбили несколько штурмов – Генштаб

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Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Российские оккупанты вели штурмы по нескольким направлениям, на одном из них частично преуспели, но большинство отбили украинские военные. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 июля.

"Основные усилия противник сосредотачивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море", – говорится в сводке. 

На харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах ряда населенных пунктов, включая Харьков, и авиаудар неподалеку от Русских Тишек.

На славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Отмечен ряд артиллерийских обстрелов.

"На бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождение – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина", – сообщили в Генштабе.

Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях активных действий враг не вел, хотя в Генштабе отмечают ряд артиллерийских обстрелов и работу авиации оккупантов. Россияне перебрасывают дополнительные подразделения, чтобы усилить свою группировку на запорожском направлении.

"На волынском и полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками", – отметили в сводке.

На северском направлении, по имеющейся информации, ФСБ России ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Толстодубово и Рясного Сумской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Донбасс, Генштаб ВСУ, ФСБ, штурм, Харьковская область, Запорожская область, Волынь, наступление, война России против Украины, Бахмут, Восток Украины, российские оккупанты
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