Оккупанты готовятся возобновить наступление на отдельных направлениях, ВСУ отбили несколько штурмов – Генштаб

"Основные усилия противник сосредотачивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море", – говорится в сводке.

На харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах ряда населенных пунктов, включая Харьков, и авиаудар неподалеку от Русских Тишек.

На славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Отмечен ряд артиллерийских обстрелов.

"На бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождение – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина", – сообщили в Генштабе.

Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях активных действий враг не вел, хотя в Генштабе отмечают ряд артиллерийских обстрелов и работу авиации оккупантов. Россияне перебрасывают дополнительные подразделения, чтобы усилить свою группировку на запорожском направлении.

"На волынском и полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками", – отметили в сводке.

На северском направлении, по имеющейся информации, ФСБ России ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Толстодубово и Рясного Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)