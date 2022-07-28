Украинские воины отразили штурм оккупантов в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка [Херсонской области]. Оккупанты понесли потери и отошли", – говорится в сообщении.
В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Также оккупанты обстреливали украинские позиции в Николаевской, Запорожской, Херсонской областях.
"В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Червоной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.