Украинские воины отразили штурм оккупантов в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка [Херсонской области]. Оккупанты понесли потери и отошли", – говорится в сообщении.



В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Также оккупанты обстреливали украинские позиции в Николаевской, Запорожской, Херсонской областях.

"В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Червоной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)