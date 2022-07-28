ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские воины отразили штурм оккупантов в Херсонской области – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отразили штурм и нанесли потери оккупантам
Украинские военные отразили штурм и нанесли потери оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

На юге Украины российские оккупанты сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей на южнобугском направлении и возвращении утраченных позиций на криворожском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 июля.

"Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка [Херсонской области]. Оккупанты понесли потери и отошли", – говорится в сообщении. 

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Также оккупанты обстреливали украинские позиции в Николаевской, Запорожской, Херсонской областях. 

"В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Червоной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки", – сообщили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qYeB4Y18a6hzeS5PPoY3tAyyh5kTNZm9dN1ekaX3WxhhtGJ23GEwftz6SNFRLfZgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, штурм, Запорожская область, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (241726)
2
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (138209)
3
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (95054)
4
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (86042)
5
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (71575)
6
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (59495)
7
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (55276)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (53034)
 
 
 
 