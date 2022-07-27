"Марчело, welcome back!" В Николаев возвращается генерал-майор Марченко

"Марчело, Welcome back!" – написал Ким в Telegram.

В комментарии на брифинге в медиацентре "Украина" он рассказал, что Марченко возвращается для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил".

"Он откомандирован для усиления работы с партизанами, в том числе в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. Больше раскрывать не буду. У него есть задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей", – заявил Ким.

Как сообщил Telegram-канал "Новости Николаева", возвращение на юг якобы стало личной инициативой Дмитрия Марченко, с которой он обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.