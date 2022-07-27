"Марчело, welcome back!" В Николаев возвращается генерал-майор Марченко

"Марчело, Welcome back!" – написал Ким в Telegram.
В комментарии на брифинге в медиацентре "Украина" он рассказал, что Марченко возвращается для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил".
"Он откомандирован для усиления работы с партизанами, в том числе в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. Больше раскрывать не буду. У него есть задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей", – заявил Ким.
Как сообщил Telegram-канал "Новости Николаева", возвращение на юг якобы стало личной инициативой Дмитрия Марченко, с которой он обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Генерал-майор Марченко с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину и до апреля отвечал за оборону Николаева и всего южнобугского направления. Потом он был переведен на другой участок фронта. Как тогда рассказал Ким в интервью Voice of America, "Марченко нужен для выполнения более важных военных задач. Те задачи, которые перед ним стояли на Николаевщине, он выполнил отлично".