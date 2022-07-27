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"Марчело, welcome back!" В Николаев возвращается генерал-майор Марченко

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Генерал-майор Марченко возвращается в Николаев для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил"
Генерал-майор Марченко возвращается в Николаев для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил"
Фото: Роман Костенко / Facebook

В Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко, который на первых этапах войны руководил обороной региона. Об этом 27 июля сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и во время брифинга в медиацентре "Украина".

"Марчело, Welcome back!" – написал Ким в Telegram.

В комментарии на брифинге в медиацентре "Украина" он рассказал, что Марченко возвращается для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил".

"Он откомандирован для усиления работы с партизанами, в том числе в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. Больше раскрывать не буду. У него есть задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей", – заявил Ким.

Как сообщил Telegram-канал "Новости Николаева", возвращение на юг якобы стало личной инициативой Дмитрия Марченко, с которой он обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Контекст:

Генерал-майор Марченко с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину и до апреля отвечал за оборону Николаева и всего южнобугского направления. Потом он был переведен на другой участок фронта. Как тогда рассказал Ким в интервью Voice of America, "Марченко нужен для выполнения более важных военных задач. Те задачи, которые перед ним стояли на Николаевщине, он выполнил отлично".

Теги: Николаев, российская агрессия, война России против Украины, Дмитрий Марченко, Виталий Ким
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