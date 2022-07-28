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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты дважды за ночь запустили ракеты по Харькову, утро в Чугуеве началось с обстрела

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Уже известно о разрушении обстрелом жилых домов в Чугуеве, информацию о пострадавших уточняют
Уже известно о разрушении обстрелом жилых домов в Чугуеве, информацию о пострадавших уточняют
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm (архив)

Российские оккупанты дважды за ночь с 27 на 28 июля запустили ракеты С-300 по Харькову, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов в Telegram.

"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй – в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300", – написал Терехов. 

По его словам, в результате ракетных попаданий образовались два небольших пожара, которые потушили спасатели ГСЧС. 

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Из зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для противовоздушной обороны, российские захватчики в последние дни обстреливают Харьков и Харьковскую область.

Чугуев Харьковской области подвергся вражескому обстрелу с утра, сообщила в Facebook городская голова Галина Минаева.

"На данный момент есть сообщения о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уже точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количестве пострадавших уточняется", – написала Минаева.

Она призвала горожан максимально ограничить передвижение по городу и по возможности держаться вблизи укрытий.

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid02cgdM87QesyYqTj3VJ1wDK7XuL24rs2eBJq1ydHdTWNVYiDKGeKu353jZxvkaZtZhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Чугуев, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, российские оккупанты
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