Оккупанты дважды за ночь запустили ракеты по Харькову, утро в Чугуеве началось с обстрела

"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй – в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300", – написал Терехов.
По его словам, в результате ракетных попаданий образовались два небольших пожара, которые потушили спасатели ГСЧС.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Из зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для противовоздушной обороны, российские захватчики в последние дни обстреливают Харьков и Харьковскую область.
Чугуев Харьковской области подвергся вражескому обстрелу с утра, сообщила в Facebook городская голова Галина Минаева.
"На данный момент есть сообщения о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уже точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количестве пострадавших уточняется", – написала Минаева.
Она призвала горожан максимально ограничить передвижение по городу и по возможности держаться вблизи укрытий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.