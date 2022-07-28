Оккупанты дважды за ночь запустили ракеты по Харькову, утро в Чугуеве началось с обстрела

Уже известно о разрушении обстрелом жилых домов в Чугуеве, информацию о пострадавших уточняют Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm (архив)

"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй – в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300", – написал Терехов.

По его словам, в результате ракетных попаданий образовались два небольших пожара, которые потушили спасатели ГСЧС.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Из зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для противовоздушной обороны, российские захватчики в последние дни обстреливают Харьков и Харьковскую область.

Чугуев Харьковской области подвергся вражескому обстрелу с утра, сообщила в Facebook городская голова Галина Минаева.

"На данный момент есть сообщения о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уже точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количестве пострадавших уточняется", – написала Минаева.

Она призвала горожан максимально ограничить передвижение по городу и по возможности держаться вблизи укрытий.

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