Три человека погибли под завалами Дома культуры в Чугуеве, тело третьего пока не нашли – ГСЧС

В службе пояснили, что сотрудники ГСЧС 25 июля спасли из-под завалов четырех человек и уже второй день продолжают поисковые работы, пытаясь извлечь тела трех погибших.

"Сегодня, 26 июля, во время поисковых работ спасатели извлекли тела двух погибших: мужчины и женщины... 27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены", – говорится в сообщении..

К ликвидации последствий российского ракетного удара были привлечены спасатели из Чугуева и Харькова, а также бойцы ГСЧС из Луганской области. В общей сложности было задействовано пять единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС, рассказали спасатели.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о двух жертвах обстрела, чьи тела были найдены под завалами Дома культуры.

Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300.