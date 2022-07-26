Три человека погибли под завалами Дома культуры в Чугуеве, тело третьего пока не нашли – ГСЧС

В службе пояснили, что сотрудники ГСЧС 25 июля спасли из-под завалов четырех человек и уже второй день продолжают поисковые работы, пытаясь извлечь тела трех погибших.
"Сегодня, 26 июля, во время поисковых работ спасатели извлекли тела двух погибших: мужчины и женщины... 27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены", – говорится в сообщении..
К ликвидации последствий российского ракетного удара были привлечены спасатели из Чугуева и Харькова, а также бойцы ГСЧС из Луганской области. В общей сложности было задействовано пять единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС, рассказали спасатели.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о двух жертвах обстрела, чьи тела были найдены под завалами Дома культуры.
Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.