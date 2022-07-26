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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Три человека погибли под завалами Дома культуры в Чугуеве, тело третьего пока не нашли – ГСЧС

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Спасатели продолжат разбирать завалы Дома культуры в Чугуеве 27 июля
Спасатели продолжат разбирать завалы Дома культуры в Чугуеве 27 июля
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Под обломками разрушенного российскими оккупантами Дома культуры в Чугуеве Харьковской области погибло три человека, тела двух из них уже найдены, сообщает 26 июля в Facebook пресс-служба управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

В службе пояснили, что сотрудники ГСЧС 25 июля спасли из-под завалов четырех человек и уже второй день продолжают поисковые работы, пытаясь извлечь тела трех погибших.

"Сегодня, 26 июля, во время поисковых работ спасатели извлекли тела двух погибших: мужчины и женщины... 27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены", – говорится в сообщении..

К ликвидации последствий российского ракетного удара были привлечены спасатели из Чугуева и Харькова, а также бойцы ГСЧС из Луганской области. В общей сложности было задействовано пять единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС, рассказали спасатели.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о двух жертвах обстрела, чьи тела были найдены под завалами Дома культуры.

Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02qEWeeRSLnLPiTj7Dqpbua1L4osu6pi7wSLdf5qSJrhvTFZAg2TVXq6nirifHBNE4l

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, Харьковская область, Чугуев, артиллерия, вторжение, спасатели, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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