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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры нашли вторую жертву – глава обладминистрации

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Синегубов говорил, что подвал Дома культуры использовали как укрытие
Синегубов говорил, что подвал Дома культуры использовали как укрытие
Фото: ДСНС України / Fаcebook

Число жертв ракетного удара российских оккупантов по Чугуеву Харьковской области в ночь на 25 июля увеличилось до двух. Об этом 26 июля сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Из-под завалов Дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли два человека", – написал он.

Первой жертвой стала 30-летняя женщина.

Глава обладминистрации отмечал, что подвал Дома культуры использовался местными жителями как укрытие, потому что "Чугуев уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300. "Повреждены два дома и газовая труба. Пострадавших, к счастью, нет", – сообщил он.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Харьковская область, Чугуев, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, мужчины
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