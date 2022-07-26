В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры нашли вторую жертву – глава обладминистрации

Синегубов говорил, что подвал Дома культуры использовали как укрытие Фото: ДСНС України / Fаcebook

"Из-под завалов Дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли два человека", – написал он.

Первой жертвой стала 30-летняя женщина.

Глава обладминистрации отмечал, что подвал Дома культуры использовался местными жителями как укрытие, потому что "Чугуев уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов".

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Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300. "Повреждены два дома и газовая труба. Пострадавших, к счастью, нет", – сообщил он.