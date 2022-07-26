В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры нашли вторую жертву – глава обладминистрации

"Из-под завалов Дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли два человека", – написал он.
Первой жертвой стала 30-летняя женщина.
Глава обладминистрации отмечал, что подвал Дома культуры использовался местными жителями как укрытие, потому что "Чугуев уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чугуев оккупанты обстреливали и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300. "Повреждены два дома и газовая труба. Пострадавших, к счастью, нет", – сообщил он.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.