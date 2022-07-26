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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чугуеве из-под завалов разрушенного оккупантами Дома культуры извлекли тело женщины – глава обладминистрации

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Завалы Дома культуры еще разбирают
Завалы Дома культуры еще разбирают
Фото: ДСНС України / Fаcebook

В результате ракетного удара по Чугуеву Харьковской области, нанесенного российскими оккупантами в ночь на 25 июля, погибла женщина. Об этом 26 июля сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами Дома культуры в Чугуеве. Сотрудники областного управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины. Спасательно-разыскные работы продолжаются", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что подвал Дома культуры использовался местными жителями как укрытие, потому что "Чугуев уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов".

"Вчера из-под завалов удалось спасти четырех человек", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Чугуев оккупанты обстреляли и 26 июля. По данным замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, по городу захватчики выпустили ракеты из зенитного комплекса С-300. "Повреждены два дома и газовая труба. Пострадавших, к счастью, нет", – сообщил он.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, культура, Харьковская область, Чугуев, вторжение, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, женщины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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